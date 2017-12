Beleggers TomTom zullen in 2018 uitkijken naar ontwikkeligen op het gebied van HD Maps en RoadDNA, nieuwe OEM-contracten voor SD Maps en Traffic en het vervolg op het inkoopprogramma. Vragen die gesteld worden gaan over de Licensing cashflow uit het partnership met Baidu Apollo en Microsoft Azure en daarnaast; Zal TomTom nog zelfstandig zijn eind 2018?Eind 2017 werden de eerste testresultaten van Renault Symbioz bekend gemaakt en de recencies in de media waren unaniem lovend voor wat betreft het deel highly automated driving. Alex Roy beschreef Symbioz als 'appears to have a situational awareness display far superior to anything now on the market'.Onderstaand filmpje geeft mooi weer waar een HAD-systeem gebaseerd op TomTom HD maps en RoadDNA staat tegenover de rest van de wereld (Waymo, Apple, Tesla, Here, Mobileye, etc).Ook voor mij staat vast dat er vandaag (31 december 2017) geen reden is om te twijfelen aan de leidende positie van TomTom (en Waymo) met real-time, multi-source, HD Maps en RoadDNA en dat deze techniek nog jaren cruciaal zal blijken voor HAD L4 en L5; positionering met hoge nauwkeurigheid, pathplanning, redundantie met sensoren.Vanuit commercieel oogpunt zijn de ontwikkelingen op het gebied van HAD extreem belangrijk voor TomTom Automotive. Zowel Volvo als Renault konden worden 'ingekapseld' als klant voor het totaalpakket van maps, routing, traffic, HAD; juist dankzij de samenwerking op het gebied van HAD, waar heel de industrie grote belangstelling voor heeft en waar 80% van de OEM's test met de techniek van TomTom. Tomaso Grossi: 'Great interest in TomTom HD Maps'.Automotive heeft overigens ook zonder nieuwe contracten de wind in de zeilen (cijfers 6 februari) dankzij hogere verkopen bij bestaande klanten, we pakken voor de twee grootste klanten de Europese afzetcijfers over november 2017 op jaarbasis erbij:Renault Group: +10,1%, PSA+83,3% waarbij Peugeot 20,7% groei laat zien en Opel vorig jaar nog geen onderdeel was van PSA europe.autonews.com/assets/PDF/CA1135... Zal TomTom in 2018 nieuwe contracten met OEM's aankondigen?Harold Goddijn heeft gezegd dat er in 2017 meer contracten te vergeven waren dan in 2016.Reeds getekende contracten worden niet 'geheim' gehouden oid, maar worden door de AFM bestempeld als koersgevoelige informatie die bekend moet worden gemaakt.In dit kader is wellicht handig te bedenken dat het contract met Volvo in 2016 bekend werd gemaakt terwijl het pas in 2019 in gaat.Alain de Taeye zei november 2017 dat het aantal probes dat TomTom gebruikt voor Traffic en Smart Cities in 2017 is toegenomen van 500 naar 700 miljoen:Anders gezegd; Zijn er in 2017 contracten gewonnen dan worden die begin 2018 bekend gemaakt. Derhalve staan de CES 9 januari en de Geneve Autoshow 8 maart 2018 vetgedrukt in de agenda.Baidu geeft 8 januari 2018 een update inzake Apollo en heeft de ambitie wereldleider worden als het gaat om zelfrijdende auto's, groter dan Google (Waymo).Waar valt volgens Baidu CEO Robin Li geld te verdienen binnen het Baidu Apollo HAD/SDC project?'selling data, simulation systems, high-definition maps and even writing insurance policies'. Allemaal zaken waar TomTom goed in is dus.Hoe groot is die markt? 'Too large to estimate' aldus Mr. Li.Ik kom op het laatste punt uit de intro; de zelfstandigheid van TomTom. We weten dat TomTom Maps een andere url kreeg en dat Sports afgeroomd is, dat TomTom schuldvrij is en dat TomTom zelf van mening is dat een combinatie van technieken binnen een ecosysteem de oplossing voor de SDC is. Martijn Mortier zei eind 2016 dat HD Maps over 5-10 jaar misschien niet meer nodig zijn voor de SDC, maar dat TomTom ervan uitgaat dat voor die tijd commercieel succes wordt behaald met HD maps en RoadDNA.Zou Baidu TomTom Maps willen kopen? Ongetwijfeld. Of verkoop aan een Chinees bedrijf juridisch haalbaar is valt echter te bezien.Zou TomTom het risico willen lopen 2018 als weer een overgangsjaar aan te moeten merken terwijl hun beste engineers overal kunnen gaan werken en de technologische ontwikkelingen razendsnel gaan?