ook Youp laat er even zijn kritische blik op vallen; En misschien heeft hij nog een baantje voor het Nederlandse IOC-lid Camiel, die volgens zijn advocaat Geert-Jan Knoops zijn ex niet zwaar mishandeld heeft. Hij heeft haar slechts guitig gekieteld. Ik belde de topadvocaat gisteren en hij vertelde dat hij onder zware mishandeling inderdaad iets heel anders verstaat. „Bij zware mishandeling denk ik aan een in tweeën getrapte lever, een geamputeerd been en een afgerukt oor. Hier ging het slechts om een gebroken oogkas, gescheurde oorlellen en een gebroken elleboog. Dat noemen we in mijn wereld: een griepje”, mompelde de topadvocaat, die zelf ook schamper moest grinniken

