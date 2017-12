Dankzij MiFID, typisch weer zo'n voorbeeld van een EU die niet voor oplossingen kan zorgen maar wel voor problemen.Deze mail ontving ik van DeGiro:Niet beschikbare productenEen aantal (buitenlandse) producten zullen per 1 januari 2018 (tijdelijk) niet meer beschikbaar zijn om aan te kopen door de nieuwe PRIIPS wetgeving. Het houden of verkopen blijft wel mogelijk. Het betreft een selectie van verschillende producten zoals ETF’s, derivaten en hefboomproducten. De nieuwe regelgeving verplicht uitgevende instellingen documentatie beschikbaar te stellen aan beleggers.De wetgever heeft voor Nederlandse beleggers besloten dat deze documentatie in een andere taal dan de Nederlandse niet toereikend is. Veel buitenlandse uitgevende instellingen kiezen bij het opstellen van deze documentatie voor de Engelse taal.Het gevolg is dat betreffende producten niet meer beschikbaar zijn om (bij) te kopen totdat de uitgevende instelling de producten ook in het Nederlands beschikbaar heeft.Indien u vanaf 1 januari 2018 een dergelijk product bezit, dan kunt u deze nog wel aanhouden of verkopen.Waarom zijn er buitenlandse ETF’s en derivaten vanaf 02-01-18 (tijdelijk) niet meer beschikbaar?De nieuwe Europese wetgeving MiFID II verplicht uitgevende instellingen om ETF’s en derivaten te voorzien van documentatie in de taal van de koper. Dit om de koper beter te beschermen en informeren. Echter kiezen veel buitenlandse uitgevende instellingen ervoor om deze documentatie in het Engels op te stellen. De betreffende producten zullen vanaf 2 januari 2018 niet meer te koop zijn op ons platform, tot de documentatie in het Nederlands beschikbaar is.Indien u meer wilt lezen over deze wetgeving dan kan dat hier:Op welke producten heeft dit effect?Het betreft een selectie van buitenlandse ETF’s en derivaten waar geen documentatie in het Nederlands van wordt verstrekt. U kunt hierbij denken aan Amerikaanse ETF’s van bijvoorbeeld Vanguard en iShares.Hoelang gaat dit duren?Dit is verschillend per product, en puur afhankelijk van de uitgevende instellingen. Zodra er documentatie in het Nederlands beschikbaar is, zullen de producten weer te kopen zijn op ons platform.Kan ik de producten nog wel aanhouden of verkopen?De wijziging maakt het niet langer mogelijk om deze producten te kopen op ons platform. Het aanhouden en verkopen hiervan zal onveranderd blijven werken, en dus mogelijk blijven.Kan ik deze ETF’s en derivaten bij andere partijen nog verkrijgen?Aangezien dit een gevolg is van een wijziging in Europese wetgeving zijn alle verstrekkende partijen in Europa gebonden aan deze eis. Voor u als Nederlandse klant zullen alle Nederlandse brokers de producten pas weer kunnen aanbieden als de documentatie in het Nederlands beschikbaar is.