Galapagos « Terug naar discussie overzicht

Wederom verzamelen de dorpelingen zich aan het einde van jaar op de dijk. Op het strand staan de jongeren met hun ‘harde knallen zijn het leukst’, terwijl de oudjes met hun expertpakket of wenspijlen rustig hun beurt af wachten. De stemming is opgewekt en dat mag best.



Het jaar was goed, ook in het dorp zijn de huizenprijzen gestegen. Al kon niet elk optimisme en ongeduld beloond worden, voor de verandering was er ook geen zwaar weer dit jaar en dat is ook wat waard. Dan zou je denken dat men na zo’n jaar rustig en tevreden achterover leunt en wacht op wat er komen gaat, maar als je hoort wat de verwachtingen voor 2018 zijn, wordt het nog een helse job om het dorp volgend jaar weer tevreden op de dijk te hebben! De burgemeester speecht tussen de knallen door, af en toe gesouffleerd door de directeur, en spreekt de hoop uit dat men wens en werkelijkheid nog wel een beetje uit elkaar haalt en dat wat goed is, ook best iets langzamer mag komen.



Om exact twaalf uur staat ieder (verhip daar heb je Hans ook weer!) met champagneglazen geheven – Piddybul had wat extra meegenomen:

Proost! En ieder dit jaar een goede gezondheid en weer veel geluk en wijsheid en geduld toegewenst!