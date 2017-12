Altice « Terug naar discussie overzicht

Kwestie van geduld. Advies is kopen.



Aandelen Altice zeer aantrekkelijk gewaardeerd



24 november | 11:39



We starten met het volgen van Altice (Kopen). Het bedrijf krijgt een Kopen-aanbeveling. Het koersdoel bedraagt € 16,00. De aandelenkoers is de afgelopen maand met 48% gedaald. We denken dat het aandeel nu zeer aantrekkelijk is gewaardeerd.



Het bedrijf heeft het afgelopen jaar € 35 miljard van de totale nettoschuld van € 48 miljard geherfinancierd. We denken niet dat het bedrijf de komende jaren in betalingsproblemen komt. Ook is het niet waarschijnlijk dat een aandelenemissie noodzakelijk is. Slechts 20% van de totale schuld moet in de komende 4 jaar worden afgelost.



De inkomsten bij SFR staan mogelijk nog 2 jaar onder druk. Maar de reorganisatie in Frankrijk en de kostensynergie in de Verenigde Staten zorgen voor een hoge toekomstige groei.



De vrije kasstroom blijft sterk. Voor dit jaar wordt een vrije kasstroom verwacht van € 5,5 miljard. De investeringen bedragen dit jaar € 4,0 miljard. Daardoor kan de schuld versneld worden afgelost.



Als de rente met 500 basispunten zou stijgen, zouden de rentekosten met slechts € 300 miljoen per jaar stijgen. Met een verwacht bedrijfsresultaat (EBITDA) voor komend jaar van € 9,5 miljard en verwachte investeringen van € 3,9 miljard heeft dit nauwelijks invloed.



Altice levert ieder jaar nieuwe kabelverbindingen aan 4 miljoen huishoudens. Daarmee is het bedrijf toonaangevend in de wereld. Het bedrijf zal dit jaar ook € 700 miljoen besteden aan programmering. In 2019 is dat naar verwachting € 1 miljard.



Als we de waarde van de verschillende delen bij elkaar optellen komen we op een waardering van € 17,80 per aandeel. Alleen al het belang van 70,2% in Altice USA is € 7,30 per aandeel waard. De waardering op basis van verdisconteerde winst (DCF) bedraagt € 16,80. Op basis van de waardering van sectorgenoten komen we voor Altice uit op een waardering van € 20,50.



Het rendement op de vrije kasstroom bedraagt dit jaar 9,5%. Dit stijgt naar 10,0% in 2018 en 10,9% in 2019. Dit zorgt er in onze ogen voor dat er een bodem onder de koers wordt gelegd. Ons koersdoel van € 16,00 betekent een korting van 15% op de fair value inschatting die we het bedrijf toekennen