Goedemorgen allen !



Allereerst een gezond en goed 2018 gewenst in alle opzichten !



Zoals bekend neem ik met plezier het spelleiderschap over van GW. Het zal lastig zijn om zijn scherpe analyses te evenaren maar ga mijn best doen.

Op basis van meerderheid van stemmen zal het uiterste opgavemoment 08.00 uur zijn.



Voor alle duidelijkheid het reglement:

De bedoeling is het verloop van de AEX-index te schatten, elke beursdag.

Je opgave bestaat uit de opening om 9u., het daglaag, daghoog en de slotstand van 18.35u., in die volgorde. De vier getallen gescheiden door ,,. (in verband met de verwerking). Opgeven kan tot twee cijfers achter de komma.



Opgeven kan t/m 08.00 u., Per jaar mag je cumulatief 20 minuten te laat zijn, dus twintig keer een minuut of vier keer vijf minuten, met een maximum van 10 minuten per keer. (Anders is de voorspelling te dicht op de opening). Ik houd een register van laatkomers bij.



Als je een keer niet kunt, vakantie, of wat dan ook, dan kun je vooraf verzoeken om de gemiddelde score van die dag te krijgen minus 1.5 punt. Dat kan voor maximaal een maand (23 beursdagen).

Andere methoden om een opgave in te dienen tijdens afwezigheid zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld: opening slotstand vorige dag, met plussen en minnen voor de overige scores.

Een enkele keer raken opgaven zoek in de digitale krochten van de IEX, of je hebt je een uur verslapen, of stomweg vergeten opgave te doen, dan krijg je het gemiddelde van die dag min 2 punten. Je moet je dan gedurende de dag je wel een keer melden met 'hoe en wat'. Herhaaldelijk vergeten of heel erg te laat zijn geeft elke keer een verdere vermindering van de score: 'average - 2' de eerste keer, 'average - 4' de tweede keer, enz.

Gelegenheidsdeelnemers krijgen alleen punten als ze echt een opgave doen.

De telling: een deelnemer kan max. 20 pt. halen. Voor elk indexpunt dat hij/zij naast de index zit krijgt de indiener een aftrek van 0.5 pt. Een voorbeeld:

opgave:

485.00,,482.00,,488.00,,486.00. Werkelijk verloop: 484.00,,481.00,,490.00,,487.00. Afwijking: 1+1+2+1 = 5 punten. Delen door 2 is 2.5 pt. Aftrekken van 20 levert een score op van 17.50 pt.



Rest mij jullie allen een goed beursjaar te wensen en veel spelplezier !

Hartelijke groet, Joost