DGB Group « Terug naar discussie overzicht

Flinke resultaatstijging voorzien.



(ABM FN-Dow Jones) Verenigde Nederlandse Compagnie heeft vrijdag tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering ambitieuze doelstellingen afgegeven.



Nadat het eerste halfjaar van 2017 nog een verlies opleverde van circa 0,7 miljoen euro, werd er in de tweede jaarhelft zwarte cijfers geschreven. "Netto-netto", aldus topman Mark Logtenberg van VNC tegen ABM Financial News.



Of de tweede jaarhelft genoeg is om het verlies van de eerste zes maanden weg te poetsen, dat kon Logtenberg nog niet zeggen. Belangrijkste is volgens hem dat "de weg omhoog" hervonden is en dit geldt voor alle bedrijfsonderdelen.



"De kapitein is terug op het schip", zo zei Logtenberg over zijn actieve terugkeer binnen het bedrijf.



De trend van de afgelopen maanden zal volgens Logtenberg ook in 2018 doorzetten. Dit werd ondersteund met nieuwe doelstellingen.



Op basis van de huidige stand van zaken denkt VNC dat er komend jaar een EBITDA wordt gerealiseerd van 1,56 miljoen euro op een omzet van 34,0 miljoen euro. In 2019 stijgt dit naar respectievelijk 2,44 miljoen en 40,9 miljoen euro.



Logtenberg zei veel geloof te hebben in deze doelstellingen en denkt dat er zelfs meer in het vat zit als VNC verder investeert en acquireert. Dan kan er volgend jaar zelfs 37,3 miljoen euro omzet worden geboekt met een EBITDA van 2,47 miljoen euro. In 2019 zal de omzet volgens VNC vervolgens stijgen naar 46,9 miljoen euro met een bedrijfsresultaat van 6,26 miljoen euro.



In dit overnamescenario is de koop van het resterende belang van 49 procent in DegroSolutions niet meegerekend, aldus Logtenberg die eerder al eens 51 procent verkocht aan VNC. De kans dat ook de overige 49 procent verhuist naar VNC noemde de topman evenwel waarschijnlijk.



Beleggers zullen profiteren van de oplopende resultaten, meent Logtenberg. VNC zal een deel van de winst gaan uitkeren aan aandeelhouders, hoewel het ook een deel zal inhouden om reserves op te bouwen. Een exacte pay-out ratio gaf VNC niet af, maar wel meldde het te streven naar een dividendrendement voor aandeelhouders van circa 5 procent. Het moet volgens Logtenberg namelijk wel lonen voor beleggers.



Tijdens de Bava gingen de aanwezige aandeelhouders akkoord met de benoeming van een tweetal bestuurders en werd een wijziging van de statuten goedgekeurd.



Dit laatste betekent onder meer dat de naam van de vennootschap per 8 januari aanstaande zal wijzigen in DGB Group en dat het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd. Ook gaat de onderneming over op een zogenoemde one tier board.



De verhoging van het maatschappelijk kapitaal was ook nodig, omdat VNC nog 1,4 miljoen euro in aandelen moet uitgeven om de resterende koopsom van DegroSolutions, Corilus Veterinary en CV Belgie te betalen aan Logtenberg.



Door een verhoging van het maatschappelijk kapitaal naar 25 miljoen gewone aandelen en 25 miljoen preferente aandelen verschaft VNC zich ook de ruimte om in de toekomst eventuele overnames te doen en te betalen in aandelen. Daarbij is VNC in gesprek met verschillende banken. Deze zouden ook een deel van toekomstige overnames kunnen financieren, legde Logtenberg uit.



Grootaandeelhouder Geert Schaaij, bij de vergadering aanwezig, liet weten goed te spreken te zijn over de nieuwe doelstellingen en de bedoeling om een dividendrendement van circa 5 procent te bieden. "Geweldig", zei de Beursgenoot enthousiast tegen ABM Financial News. Wel adviseerde Schaaij VNC om de communicatie richting beleggers te verbeteren. Schaaij heeft volgens het register van toezichthouder AFM een belang van 25 procent in VNC.



Ron van Veldhoven, eveneens aandeelhouder van VNC en in het verleden optredend als woordvoerder van Schaaij, sprak in het verleden harde woorden over de gang van zaken bij VNC en zei daarbij het vertrouwen in het bestuur op. Voor een stemming over de positie van het bestuur op de Bava van vandaag kwam zijn verzoek evenwel te laat.



Samen met Schaaij en het Mountainshield Capital Fund, met een belang van ruim 8 procent ook een belangrijke aandeelhouder van VNC, stemde Van Veldhoven vandaag tegen de benoeming van Verheijen. Schaaij zei dit te hebben gedaan om "persoonlijke redenen". Wel zeiden de drie aandeelhouders veel vertrouwen te hebben in Klomp, die vandaag ook werd benoemd.



Na vandaag is Van Veldhoven overigens een stuk optimistischer gestemd. Net als Schaaij wees hij op de afgegeven doelstellingen. "Geen aanleiding om hun pad te verstoren", zei Van Veldhoven, die nu afwacht of de beloftes ook daadwerkelijk worden ingelost.



Belangrijkste om de doelstellingen te bereiken is volgens Logtenberg dat er "rust in de tent" komt en het nieuwe bestuur de handen vrij heeft om zich te richten op de operationele gang van zaken. In de eerste helft van 2017 was men vooral druk met "randzaken", meent Logtenberg, wat resulteerde in rode cijfers.



Het aandeel Verenigde Nederlandse Compagnie handelde vrijdag 10,1 procent hoger op 1,30 euro.



Update: om meer informatie toe te voegen.



Door: ABM Financial News.