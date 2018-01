AND Int.Publishers « Terug naar discussie overzicht

AMSTERDAM (AFN) - Dat autocomponentenleveranciers Bosch en Continental een belang in navigatiebedrijf HERE Technologies nemen, voedt de angst dat dat bedrijf een voorsprong neemt op TomTom. Dat zegt analist Jos Versteeg van InsingerGilissen.



Het uit Nokia voortgekomen HERE had altijd al een technische voorsprong, stelt Versteeg. Het bedrijf, dat al in handen was van de Duitse automakers BMW, Daimler en Audi, heeft nu nog meer raakvlak met de auto-industrie. Er is zelfs een risico dat dat bedrijf de Europese standaard wordt omdat veel automakers bang zijn voor de macht van Google.



Ook voor kaartenmaker AND International Publishing is de aankondiging van belang. Dat bedrijf werkt sinds september samen met Continental om de gegevens van de sensoren van de Duitse maker van banden en auto-onderdelen te gebruiken in zijn kaarten. Voor AND is er het risico dat Continental die gegevens liever met HERE gaat delen.



Het aandeel TomTom stond donderdag rond 12.20 uur op een verlies van 3,8 procent op 8,17 euro. Het aandeel AND ging 3,9 procent omlaag naar 6,82 euro.