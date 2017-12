Wat gaat het komende jaar brengen? Alle signalen staan op groen, behalve de WAARDERING. Maar zoals vaker gezegd hier, een hoge waardering alleen is geen reden om uit te stappen. Koersen kunnen vanaf een hoog niveau vaak nog 50-100% stijgen. De volatiliteit is ongekend laag en 2017 was het eerste jaar ooit dat de S&P 500 elke maand van het jaar een positief rendement liet optekenen. Ook dit zijn tekenen aan de wand. Het zou dus goed kunnen dat 2018 of een topjaar gaat worden, of het jaar waarin de voorlopige top gezet gaat worden.

Wat gaat het komende jaar brengen? Alle signalen staan op groen, behalve de WAARDERING. Maar zoals vaker gezegd hier, een hoge waardering alleen is geen reden om uit te stappen. Koersen kunnen vanaf een hoog niveau vaak nog 50-100% stijgen. De volatiliteit is ongekend laag en 2017 was het eerste jaar ooit dat de S&P 500 elke maand van het jaar een positief rendement liet optekenen. Ook dit zijn tekenen aan de wand. Het zou dus goed kunnen dat 2018 of een topjaar gaat worden, of het jaar waarin de voorlopige top gezet gaat worden.