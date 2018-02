Agfa-Gevaert « Terug naar discussie overzicht

Om te weten wie in Brussel voor een overname in aanmerking komt, gingen we te rade bij een tiental beurshuizen en beleggingsbladen. Sommige wensten anoniem te blijven, omdat ze niet het signaal willen geven dat zulke aandelen daarom ook koopwaardig zijn. 'Een vleugje overnamespeculatie kan de kers op de taart zijn, maar is toch secundair aan andere elementen zoals de waardering, de groei, de stevigheid van de balans en de kwaliteit van het management', stelt een vermogensbeheerder.



De volgende namen kregen de meeste nominaties. 8. Agfa-Gevaert Agfa-Gevaert voerde al eens gesprekken met de Duitse Compugroep, die aasde op de afdeling IT Healthcare. 'Het grootste wapenfeit voor Agfa in 2018 zal de verzelfstandiging van die tak zijn. Dat moet een meerwaarde naar boven brengen. Maar we verwachten ook dat de toenaderingsgesprek- ken vroeg of laat hervat worden', denkt Bakelants.



