27-12-2017Bam! Economen geven toe dat ze ernaast zaten: de Britse economie groeit als koolBrexit blijkt nu al geweldig goed te zijn voor onze Britse vrienden.Toen het Brexit-debat in alle hevigheid plaatsvond kregen Brexiteers te pas en te onpas te horen dat ze met vuur speelden. Als het Verenigd Koninkrijk uit de EU zou stappen zou dat de economie namelijk opblazen. Ja, echt waar. Brexit was het begin van het einde.Nou, dat blijkt allemaal nogal mee te vallen. Sterker nog, economen moeten nu toegeven dat het tegenovergestelde waar is. De Britse economie groeit als kool. Nog 2 jaar en dan is de Britse economie groter dan die van Frankrijk.Het Centre for Economics and Business Research (CEBR) wist het eerst zéker: Brexit betekende het einde van de economische groei in het VK. Over en uit. Het was klaar. Afgelopen. Ze konden er net zo goed mee ophouden. Dit ging niet meer lukken.Nu 2017 er bijna opzit moet CEBR toegeven dat ze er helemaal naast zaten. “In de praktijk is dit [hun voorspelling] niet gelukt,” aldus de denktank in een officiële verklaring. Eén van de belangrijkste redenen is dat CEBR ervan overtuigd was dat Londen niet langer de financiële hoofdstad van de wereld zou zijn als Brexit door zou gaan. Nou, dat ligt net even anders. De voorsprong van Londen op rivaliserende steden is alleen maar groter geworden.Omdat het zo goed gaat met de economie kunnen Britten er nu op rekenen dat ze in 2018 te maken krijgen met een lagere inflatie en hogere lonen. Britse gezinnen gaan er dus op vooruit.Het gevolg is dat de Britse economie in 2020 al groter zal zijn dan die van Frankrijk. Dat is dus dat land dat er continu op aandringt dat de EU “verder integreert” en dat nationale grenzen en soevereiniteit helemaal ophouden te bestaan.