Bitcoin en andere cryptocurrencies « Terug naar discussie overzicht

Ik las nog een hemeltergend bericht in het fd dacht ik, daar was een financieel journalist maar wat blij dat ie niet had meegedaan met de bitcoin omdat ie toch al eerder zou hebben verkocht. Wel, dan zou ie nog winst hebben gehad, dus echt logisch is dat niet.



En het zou ethisch niet wijs zijn om als journalist uberhaput te beleggen of zoiets. Nu begrijp ik waarom die heren er dan zo weinig van snappen, geen praktijkervaring. Want misschien met die praktijkervaring zou ie het begrip HODL ook wel zijn tegengekomen en een (deel) hebben aangehouden? Wie weet?



Zou ook kunnen dat ie zichzelf wou sussen met zn tekstje en het zelf nog gaat geloven ook.



Ik moet weer even de link opzoeken van het artikel, wordt weer een lastige zoektocht.



Conclusie: in de mainstream pers is het huilen met de pet op wat de berichtgeving over zulke coins betreft, maar ik denk dat we daar als cryptobelegger in de huidige fase niet rouwig om moeten zijn. Betekent dat er nog met overschot groeipotentieel aanwezig is. Het zou me eerder als schrikbarend hebben aangezien, mocht bv. die journalist uit het ad wel daadwerkelijk zo'n iets exotischere crypto hebben aangekocht.