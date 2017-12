Bitcoin en andere cryptocurrencies « Terug naar discussie overzicht

Ik denk dat we het er met z'n allen over eens kunnen zijn dat cryptocurrencies als geheel een bubbel zijn. Toch zal ook een groot deel van ons inzien dat de technologie wel degelijk waarde heeft. Zelf ben ik aan het wachten tot de bubbel écht popt om flink in te slaan.



Wat ik nog mis op dit forum is een goede onderbouwing voor hoe, waarom en wanneer de bubbel zou moeten poppen. Met jullie hulp zou ik graag een aantal scenario's willen uitschrijven. Zelf heb ik momenteel twee scenario's bedacht.



Wat: Pump & Dump Schemes

Achtergrond: De laatste tijd zijn er veel Pump & Dumps te zien in de altcoins. Mensen kopen munten aan op basis van recente koersstijging, zonder enige kennis van de fundamentals. Er gaan miljoenen naar 'shitcoins' waarvan het team onbekend is, de technologie niet onderbouwd, met spel- en taalfouten in het whitepaper, et cetera. Daarnaast pumpt Mcafee elke dag een coin en verschijnen er ponzi scheme munten met 'gegarandeerd' rendement.

Hoe: IMO is het een kwestie van tijd tot er een pump&dump, ponzi coin of 'shitcoin' totaal uit de hand loopt en er niet enkele miljoenen in wordt gestopt maar honderden miljoenen of zelfs miljarden. Het risico is dat, wanneer er wordt gedumpt of wanneer blijkt dat men met een ponzi scheme te maken had, deze vertrouwenscrisis overslaat naar Bitcoin en via bitcoin naar de andere coins.



Wat: Hefboomwerking via SALT

Achtergrond: SALT is een platform waarop men cryptocurrencies kan inleveren als onderpand en op basis daarvan geld kan lenen. De eerste stap is om Bitcoin te ondersteunen, maar later worden Ether en altcoins ook ondersteund.

Hoe: Als er geld kan worden geleend met Bitcoin als onderpand, bestaat er het risico dat men dit geleende geld gaat gebruiken om meer Bitcoins te kopen (en vervolgens weer meer lenen met deze Bitcoins, en zo door). Indien de koers van de Bitcoin daalt en/of er wordt niet aan de rentebetalingen voldaan, dan zal de verkoopdruk stijgen. Dit kan vervolgens een verkoopgolf als gevolg hebben.





Ik nodig iedereen uit, met name de sceptici, om met extra scenario's te komen. Ik zal deze post regelmatig bijwerken met de aangeleverde scenario's.