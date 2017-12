Goud « Terug naar discussie overzicht

Goud en met name zilver hebben in geen jaren zo'n sterk signaal afgegeven.

De komende maanden mogen we dan ook de start van een sterke uptrend verwachten die een tijd zal aanhouden en met name in 2018/2019 een sterke groei kan laten zien. De exacte start is altijd moeilijk te bepalen en is 2017 zeker een interessant jaar geweest.



Het meeste rendement en hefboom mag verwacht worden bij de mining companies.

ER zijn meerdere interessante companies zoals Tahoe resources inc (TAHO/THO), Hecla mining (HL), Endeaver Silver Corp (EXK/EDR) of Fortuna.



Een mining company die een zeer sterke en positieve analisten beoordeling kreeg is GOLD SOURCE MINES (GXS) . Het Eagle Mountain gold project met ca 5,050 hectares Central Guyana, South America is een zeer low cost goud project in een stbiele en zeer veilige omgeving.



Met een zeer ervaren management team dat al eerder dit soort projecten met extreem hoge rendementen heeft voltooid, zal dit project zich in 2018 gaan voltooien. De infrastructuur en production plant is op zijn plek en heeft het management besloten een tweede te instaleren. Dit heeft met aanvullende boringen en bewezen voorraden het initiele project iet heeft vetraagd om daarna extra te kunnen profiteren van het project. De schatting is dat de AISC rond de $550 zal liggen. Dit geeft de company een zeer hoge winst mogelijkheid.



Op de huidige koers is het aandeel een extreem interessante investering naar mijn mening en ervaring. Op basis van de huidige gegevens heeft het aandeel een

opwaarts potentieel tot een eerste stap naar $3,- CAD. Op dit moment is het wachten op commissioning van het project een draait de eerste plant op een lage output. Dit geeft het aandeel een zeer mooi potentieel naar de toekomst vanaf de huidige $0,06 CAD.