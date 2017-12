Beursspel « Terug naar discussie overzicht

Jilles pas-op!...weer eens: men 'moet' niks!......Want uiteindelijk moet men, naast het afbouwen van de voorraden en het mikken op een hogere prijs, toch ook ooit van die productiebeperkingen af....



De voorraden zijn opgebouwd door de centrale banken die 'snel' hun schulden betaald willen zien. Kortom spoed van geld-dus spoed van productie, aardbeving gas Groningen zegt genoeg.



Jij kan niet inzien dat energie is gebouwd op goedkoper leveren en dat bij wet gedefinieerd; kortom hoge volumes lagere prijzen. Dus mikken naar hogere prijzen is puur flauwekul. Jij en ik weet donders goed dat we benzine voor 1/3de van de prijs kunnen leveren met de hoop de publiek kan drie keer meer rijden. In Amerika hebben ze last van piek kilometers rijden dus vraag is plat. In Nederland hebben jullie last van zeer slechte publieke transport en kilometers rijden zit file vast rond de steden en is hoofdzakelijk alleen rond de steden.



Helaas weiger jij en menig andere schrijvers in te zien het effect van belasting die nu de Laffer Curve volgt.



Piek-olie zie wikipedia is een concept van 1956 die niet het effect van belasting heeft in berekend en wat op 30 miljoen vaten per dag zitten. Nu zitten we op zo'n 90 aanbod met zo'n 80 miljoen geleverd!



Je verhaal is een uitbundige uitspatting die meer gericht is op sensationeel dan op harde waarheden.