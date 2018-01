Hallo allemaal,



Blockchain is dé technologie achter bijvoorbeeld Bitcoin. Alleen is de blockchain technologie veel breder inzetbaar. Komende jaren wordt hier een enorme groei verwacht en zal het gebruik van de technologie fors toenemen.



Het idee van dit topic is dat mensen hun blockchain aandelen tips kunnen delen met ik hoop veel ruimte voor discussie.



Voor mij is de blockchain opkomst een reden aandelen te onderzoeken die hiervan gaan profiteren.



1. SBI holdings (market cap 4 miljard us dollar)

SBI holdings is een financiële dienstverlener, bestaat al jaren en draait ook zonder blockchain goed. SBI holdings heeft momenteel acht directe investeringen in blockchain technologie. Voorbeelden zijn de partnership met Ripple en het mogelijk maken van betalingen met cryptocurrencies. De waardering is laag van dit bedrijf. De huidige koers winst van 14 is een mooi instapmoment. Vooral omdat alle blockchaininvesteringen zijn vruchten nog moeten gaan afwerpen.



2. Broadridge financial solutions (market cap. 10 miljard us dollar)

Dit bedrijf bestaat ook al een langere tijd (2007) en houdt zich bezig met communicatie oplossingen voor de financiële sector. Zij hebben in oktober succesvol de blockhain technologie toegepast in een pilot met twee banken en zetten hier dan ook op in als bedrijf. Mogelijk wordt dit bedrijf een van de ‘blockchain leaders’ als het gaat om het ondersteunen van de financiële sector. Huidige k/w is 31.



3. Exeblock technologies (market cap 70 miljoen us dollar)

Dit bedrijf had zijn ipo op 16 november 2017. Ondanks dat het bedrijf al langer bezig (2015) is en ervaren mensen werken kleven hier natuurlijk meer risico’s aan. Kort gezegd zijn zij bezig met ‘de wordpress van blockchain’, en dan meerdere varianten. Exeblock technologies is een software ontwikkelaar, de eerste blockchain producten gaan waarschijnlijk begin 2018 de markt op.



Ik hoop dat ik mensen aan het denken heb gezet. Zelf heb ik hele kleine poities in alledrie de aandelen.

Graag hoor ik andere aandelen en natuurlijk kritiek!



Groeten