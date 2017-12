Beurscompetitie ETF Wereld 2018



Er zijn honderden indexen en duizenden etf's.

Voor deze competitie is een lijst samengesteld van 70 etf's (zie volgende posting). Het zijn

- overwegend etf's die dividend herbeleggen;

- etf's die bekende indexen zoals die van MSCI en Stoxx volgen;

- etf's waarvan koersen eenvoudig zijn te downloaden.



De lijst (zie volgende posting) geeft de officiële naam van elk etf met de daarbij behorende code. Voor detailinformatie kun je Google inschakelen. Je vindt dan diverse informatiebronnen, waarvan de belangrijkste uiteraard de etf-aanbieder zelf is.

Opgelet, een etf kan op meerdere beurzen verhandelbaar zijn onder verschillende codes.



Extreme koersuitslagen zoals bij afzonderlijke aandelen zijn bij etf's zeldzaam. Dat gegeven moet voor deelnemers aan deze etf competitie een uitdaging zijn om met een select mandje etf's toch een rendement te boeken dat substantieel beter is dan het gemiddelde van een wereldwijde index zoals ACWI.



De spelregels voor deze etf competitie zijn in lijn met die van de BCE.

1) Elke deelnemer kiest uit de lijst 5 etf's voor een virtuele portefeuille (het mandje). Elk etf heeft bij aanvang dezelfde waarde.

2) Voor aanvang van het volgende kwartaal mag je andere etf's voor je mandje kiezen. Je bent dan 'wisselaar'.

3) Het mandje van wisselaars wordt bij aanvang van het volgende kwartaal gebalanceerd. D.w.z. dat de 5 etf's weer op gelijke waarde worden gezet, rekening houdend met winst of verlies van het hele mandje van het voorbije kwartaal.

4) Wil je niet wisselen, maar wel je mandje elk kwartaal laten balanceren, dan ben je 'niet actieve wisselaar'.

4) Wie niet wil wisselen en ook het mandje niet wil laten balanceren is 'B&H-deelnemer'.

6) Over wel of niet wisselen en balanceren hoef je pas eind maart te beslissen. Wie B&H-deenemer wil zijn, moet dat dan uitdrukkelijk melden.

7) Inschrijven als deelnemer uiterlijk maandag 1 januari 2018 vóór 24:00 uur CET.



Rapportage.

1) Tenminste 1x per maand wordt een ranglijst geplaatst met rendementen van de deelnemers.

Het rendement bestaat uit koerswinst/-verlies plus cashdividend. Dit dividend wordt niet herbelegd maar als kasgeld apart gezet.

2) Eveneens wordt dan de hele lijst van etf's geplaatst, voorzien van ytd koerswinst/-verlies.

3) Tussentijdse rapportage als daar voldoende reden voor is. Bijvoorbeeld opvallend koersverloop van een of meer etf's, waardoor de ranglijst wordt opgeschud.

4) De competitie loopt het gehele jaar door. Per 31 december 2018 wordt vastgesteld wie jaarwinnaar is. Tussentijds zijn maand- en kwartaalwinnaars aan te wijzen.





Opgave voor deelname graag in dit format (voorbeeld):



AliJas__CODE__CODE__CODE__CODE__CODE





NB

Correcte CODE en streepjes __ zijn essentieel voor een foutloze verwerking in mijn spreadsheet.