Transocean « Terug naar discussie overzicht

Hoe is de stand van zaken in December ? Allereerst wil ik vermelden dat ik een positie in de volgende fondsen heb, dan wel wil opbouwen / uitbouwen : Transocean (RIG) - Fugro (FUR) - Seadrill Partners limited (SDLP) <> let op is geen Seadrill ! - Diamond Offshore (DO) - Rowan Companies PLC (RDC)



December is wat mij betreft de maand waarin duidelijk geworden is wat er de komende jaren te gebeuren staat bij de offshore drillers. Laten we enkele punten doornemen :



1 - de olieprijs staat al enige tijd tussen de $ 55 en $ 65 en dit is voldoende om offshore oliewinning lucratief te maken. In het algemeen kan je zeggen dat de olieprijs langere tijd boven de $ 60 dient te liggen voordat oliebedrijven besluiten extra offshore-olie te gaan winnen.



2 - VS-schalieolie zal geen structurele belemmering opleveren voor het hervatten van offshore-oliewinning. De huidige productiecapaciteit (VS) is daarvoor onvoldoende en door slechtere nieuwe boorlocaties en prijsinflatie kan de productie niet fors verhoogd worden (beste gebieden zijn al in productie, de extra in te huren productiecapaciteit zal prijsverhogend werken)



3 - schalieolie wereldwijd komt door diverse factoren maar niet van de grond.



Een prachtig IEX-artikel (Grenzen aan groei schalieolie) is hierover op 11 december gepubliceerd door Jilles van den Beukel. Een absolute aanrader. Zijn conclusies zijn vergelijkbaar met diverse publicaties op Seeking Alpha.



4 - beschikbaar aantal booreenheden is veel lager dan men denkt. Enkele redenen :

a - groot aantal zombie rigs zal nooit meer ingezet kunnen worden door de hoge activeringskosten (o.a. nieuwe certificaten) Voor boorschepen moet je al snel rekening houden met $ 75 mio per schip. Dit kan niet terugverdiend worden.



b - booreenheden zijn niet op de juiste locatie beschikbaar, transport is zeer kostbaar en zal alleen overwogen worden als hier een degelijk financiele basis voor is.



c - harsh environment booreenheden zijn nu al amper te krijgen. Nieuwbouw zal alleen plaatsvinden op basis van langdurige goede contracten met solide opdrachtgevers. De laatste "gestande" harsh environment booreenheden worden door de werven / financiers verkocht voor stevige prijzen.



d - booreenheden gebouwd voor 2000 worden voornamelijk voor kortere perioden gehuurd (als ze al verhuurd kunnen worden) / jonge booreenheden voor langere perioden. De tarieven zijn nog steeds zeer laag maar door de continue sloop van booreenheden gebouwd voor 2000 zullen voornamelijk de jonge overblijven. Dit proces gaat niet hard maar wel gestaag. Let wel, we spreken uitsluitend over actieve of warm stacked eenheden : cold stacked eenheden kunnen alleen door de grote solide maatschappijen (denk aan Transocean) weer verhuurd worden.



5 - welke drillers zullen het redden ? Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. De drillers zelf zullen het wel overleven. Dat gaat niet altijd op voor de huidige aandeelhouders. Menige driller is al geherstructureerd waarbij de toenmalige aandeelhouders bijna alles verloren en schulden omgezet werden in (zeer veel) nieuwe aandelen (Seadrill / Pacific Drilling / Oceanrig om er maar een paar te noemen). Wanneer komt het moment waarop de grote oliemaatschappijen weer booreenheden gaan inhuren ? Ik denk dat met name het orderboek (backlog) zal bepalen of de huidige aandeelhouders van nog niet geherstructureerde drillers de aanstaande opleving nog zullen meemaken. M.i. zal men tot op zijn vroegst medio 2019 rekening moeten houden met slechte marktomstandigheden. Van alle bovenvermelde drillers (en Fugro) verwacht ik dat ze geen GROTE herstructurering zullen ondergaan. Dit kan zijn omdat ze een voldoende groot orderboek hebben (Transocean), maar ook omdat schulden herfinancierbaar zijn / een rijke moeder hebben (Diamond Offshore) / bijzondere positieve omstandigheden (Rowan Companies)



Samengevat : het ziet er m.i. goed uit voor 2018 (en verder) Herstel is mogelijk op basis van bovenvermelde ontwikkelingen. Nu stapsgewijs (bij zwakte) aandelen aankopen met een beleggingshorizon van ca. 4 jaar. Selecteer diverse sterke drillers en onthoud dat dit een zeer cyclische en risicovolle belegging blijft. Volgt ondanks een zorgvuldige selectie alsnog een herstructurering dan blijft de driller bestaan maar verlies jij als aandeelhouder nagenoeg alles.

Mijn voorkeur gaat uit naar Transocean, het herstelpotentieel (upside) mag dan beperkt zijn, het risico is ook lager. Transocean is ook een echte driller (en geen beleggingsclub die per ongeluk in de offshore terecht gekomen is). Kies je voor (nog) meer risico dan kun je denken aan Noble Corporation (veel upside maar financieel duidelijk zwakker, het is wel een echte driller) Er tussenin zitten (in volgorde van hoog > nog hoger risico) Diamond Offshore / Rowan Companies / Seadrill Partners. Wegblijven zou ik (zelfs na de herstructurering) bij Oceanrig. George Economou is meestal slecht voor uw portemonnee (en goed voor de zijne)



Een goed 2018 toegewenst en hopelijk niet alleen een bezoek aan, maar ook een reactie op dit forum