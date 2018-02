@ Nel,





op heel korte termijn denk ik aan het Amerikaanse Walt Disney. Kort, omdat het bedrijf dinsdag nabeurs met de jaarcijfers komt. Walt Disney zit midden in een peperdure overname van grote delen van Twenty-First Century Fox.



Voordat een dergelijk grote overname zich terug verdient, is Walt Disney volgens mij enkele jaren verder. Ergo, ik verwacht een terughoudende Outlook.



Ik besef, dat marktanalisten zich lovend hebben uitgelaten over de peperdure overname. Om tegendraads te waarschuwen voor teleurstelling bij en na de cijfers is dus een tikje eigenwijs van me. Walt Disney noteert nu op US $ 108,-.



Op iets langere termijn denk ik nog steeds aan Walt Disney ; Mocht Walt Disney er niet in slagen om de peperdure overname binnen pakweg 2 jaar functioneel (en lonend) te maken, dan gaat het voor de aandeelhouders pijn doen.





Op langere termijn denk ik (alweer tegendraads) aan de olie-industrie.

De OPEC doet er op dit moment alles aan om de olieprijs hoog te houden,

met als hoofdrolspeler Saudi Arabie. Niet zonder reden, want de olieprijs moet hoog zijn bij de beurs IPO van het Saudische ARAMCO.



Maar wat als de IPO van Aramco eenmaal voorbij is en het geld is binnengehaald ?





-> enfin, genoeg knuppels in het figuurlijke hoenderhok ...