Volgens mij moet u zelf even terug naar die middelbare school om een normale zin achter elkaar te leren schrijven.



Zoals u zegt, het zijn kinderen. Daar worden fouten gemaakt. Zowel in het delen van dit soort materiaal, als in het verder verspreiden ervan tegen de wil in van de originele zender. Dat laatste is inbreuk op privacy en waarschijnlijk nog wat andere regels als het gaat om foto's van minderjarigen.



Waarom u de noodzaak ziet om hier berichten over te schrijven om deze kinderen nog even na te trappen, is mij een raadsel.



Over het app gebruik, in Nederland is de wetgeving zo dat de zwakkere verkeersdeelnemer (voetganger, fietser) meestal niet de schuldige is. Uiteraard zijn hier uitzonderingen op, maar er is een goede reden dat een automobilist een rijbewijs moet halen en de fietser niet. Wat dit verder met de rest van uw verhaal te maken heeft, is mij wederom een raadsel. Klinkt als een gek soort frustratie met "de jeugd van tegenwoordig".