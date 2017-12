ING Groep « Terug naar discussie overzicht

maar een mening

van : beleggingsinstituut

=

De vanzelfsprekendheid waarmee iedere dip in de aandelenmarkt uitgeroepen wordt tot buying opportunity neemt bijna groteske vormen aan. Wellicht is het tijd voor een ander motto: “Sell every rally”. Bij de technologiesector in de VS is er al sprake van serieuze topvorming, de andere indices kunnen spoedig volgen. Het lijkt tijd voor een verbod om in te stappen.



Het goede nieuws is op en daarmee neemt het risico van een omslag toe. Wanneer wij de koersbewegingen van de afgelopen weken bestuderen dan valt op dat de Amerikaanse aandelenindices het lastiger krijgen. De Nasdaq index ligt er momenteel het zwakste bij. De euforie omtrent Black Friday en Cyber Monday leidde in eerste instantie nog tot een kleine stijging. Daarna kwam er echter een omslag en waren de kopers plotseling op.



Het feit dat de koersen nu niet meer reageren op positief nieuws is een veeg teken. Iedereen heeft blijkbaar geanticipeerd op het goede nieuws en de kopers lijken nu klaar met kopen. De koersen kunnen in dat geval niet meer omhoog. De eerste verkopers duwen nu de beweging de andere kant op. Koopjesjagers kunnen bij lagere koersen een herstel tot stand brengen maar de verkopers staan klaar om tegen hogere koersen weer te verkopen. Het ritme slaat om van stijgen naar dalen. De brede indices worden momenteel nog even gesteund door het Trump belastingplan, maar spoedig zal ook deze impuls zijn uitgewerkt. Hetzelfde feit is inmiddels namelijk al een aantal malen als excuus gebruikt om te stijgen. Volgens mij is dit effect nu wel voldoende uitgemolken. In tegenstelling tot wat wellicht verwacht mag worden starten ‘bear’ markten namelijk op basis van ‘bullish’ nieuws.



Waar het nieuws voor de omslag naar een ander ritme vandaan moet komen is nu nog onbekend. Tot nu toe heeft de markt elk negatief nieuws genegeerd. Een ongekend rijtje aan bedreigingen zijn door de stimuleringsprogramma’s van de centrale bankiers vakkundig geëlimineerd. Brexit, bankencrisis Italië, Duitse verkiezingen, Noord-Korea, Iran, Saoedi-Arabië, kredietperikelen in China, en niet te vergeten Trump, de markt heeft het allemaal genegeerd. Overigens is er inmiddels een heel leger aan autoriteiten en Guru’s voorbijgetrokken dat met niet mis te verstane bewoordingen waarschuwt voor een foute afloop. Zelfs de centrale bank zelf geeft in haar recente rapport een waarschuwingssignaal af, het is pure ironie.



Veel beleggers blijven echter positief en de meeste analisten zijn dat ook voor 2018. Momenteel onderken ik in de verwachtingen voor volgend jaar een behoorlijk optimisme. Het gaat nog zeker twee of drie jaar door zo meldt bijvoorbeeld Goldman Sachs. Het is toch knap dat er analisten zijn die nu al weten hoe de wereld er over twee of drie jaar uitziet. Ik ben al blij als ik enig idee heb wat er in de komende weken of maanden wellicht zou kunnen gebeuren. Het voelt voor mij momenteel ongemakkelijk aan en het klopt ook niet met het verleden. Wellicht is de recente hoogmoed van Trump, die zich nu al onverslaanbaar acht in 2020, wel de beste contra indicator. Momenteel heerst er een gevoel dat het nooit meer kan dalen, complacency regeert. Toegegeven, dat is al een tijdje het geval maar het lijkt nu toe te nemen en dat voelt niet goed.



Daarnaast is er bij mij een sterk déjà vu gevoel met de jaren negentig van de vorige eeuw. De massa is plotseling weer in de ban van beleggen. De advertenties van de financiële instellingen die de spaarders oproepen om te gaan beleggen zijn legio. Het feit dat de drempels bij instellingen worden verlaagd van bijv. € 10 duizend naar € 1000 geeft aan dat nu de allerlaatste groep kopers de markt aan het betreden is. Het is als het ware opnieuw 1999.



Overigens is er een andere indicator die aangeeft dat het tijd is om rekening te houden met een omslag. Het is de media indicator. Tijdens de doldwaze negentiger jaren waren bijvoorbeeld de zaterdag kranten 12 pagina’s dikker dan normaal vanwege alle paginagrote advertenties van de financiële instellingen. Deze probeerden de massa te verleiden om mee te doen. Op de bodem van de markt zie of hoor je geen advertentie over beleggen. Pas wanneer de massa na jaren van stijgende markten eindelijk doorheeft dat er geld te verdienen is kunnen de campagnes gelanceerd worden. Het feit dat er sinds 2009 alleen maar stijgingen hebben plaatsgevonden, nota bene zonder noemenswaardige correcties, zou moeten leiden tot een verbod om in te stappen.



Wanneer men op de lange termijn gelooft in een gemiddeld rendement dan moet er dus na een periode van bovengemiddeld rendement een periode volgen van onder gemiddeld zo lijkt mij. De ratio is echter verdwenen en het rendement wordt door spaarders en beleggers als bewijs gezien dat het goed gaat, terwijl hier eigenlijk zou moeten staan dat het een bewijs is dat het goed gegaan is. Het recente rendement geeft echter een vals gevoel van veiligheid en de laatste restjes twijfel en onzekerheid worden daarmee weggedrukt. Een nieuw spreekwoord voor beleggers zou kunnen luiden: hij die te laat komt kan beter omkeren.



Financiële instellingen zouden spaarders en beleggers kunnen beschermen en nu een bordje kunnen plaatsen, verboden in te stappen u bent (veel) te laat. In plaats daarvan worden er echter spaarverslimmers geïntroduceerd. Wanneer de geschiedenis van het menselijk beurssentiment zich herhaalt kunnen dit straks weleens spaarverslinders worden. Ipsa historia repetit.