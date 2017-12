Beleggen in bio aandelen is vrij gevaarlijk. Je kan of heel veel winst hebben of een mega verlies omdat een medicijn niet word goedgekeurd. Als atir niet word goedkeurd is kiadis niks meer waard. Of er komt uitstel dan maakt de koers ook een duikvlucht naar beneden. Als het allemaal een gelopen race was en zo goed was dan had een grote partij allang een bod gedaan op kiadis of een groot belang genomen. Word niet verliefd op een aandeel.