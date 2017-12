Arcelor Mittal « Terug naar discussie overzicht

Morgen is het zover, de laatste maand van het jaar gaat in, en over 31 dagen is 2017 historie.

Werkelijk, de tijd vliegt, en we kunnen wederom een jaar aftikken.



Voor menigéén was 2017 niet het jaar van Mittal, zelf kan ik eigenlijk niets anders zeggen dat het mij niet tegengevallen is.

Op zich verwacht je altijd meer, maar wees eerlijk, lange termijn aandeelhouders hoeven absoluut niet ontevreden te zijn over de koersontwikkeling dit jaar.



In mei hadden we het Mittal Event, het was een onvergetelijke avond die wat mij betreft voor herhaling vatbaar is en een traditie mag worden.



Ilva blijft een hot item, brakke importheffingen op pisbakkenstaal, Eurofielen die draaien, een economie die steeds beter draait, helaas merkt Jan Modaal er nog verrekte weinig van, en die Rutte blijft maar lachen.

Helaas merk ik persoonlijk dat de mensen steeds gekker beginnen te worden, de reden laat zich voor mij niet raden.



Deze maand hebben we als eerste Sinterklaas met onvervalste Zwarte Pieten, over 3 weken rammelt de kortste dag aan de deur en daarna is het weer kerst.

Het is elk jaar hetzelfde in december.



Wanneer er wereldwijd geen al te gekke dingen gebeuren denk ik dat het deze maand met een sisser afloopt en dat er niet al te veel meer gaat gebeuren op de beurzen.