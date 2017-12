Arcelor Mittal « Terug naar discussie overzicht

Ik vraag mij al lange tijd af:

Stel, en ik zeg wel degelijk stel, dat er tijdens dit weekend iets onbepaalds gebeurt waardoor er plots pariteit is in de dollar/euro verhouding.

Wat is dan de koers van MT maandag??

Wordt dit de huidige koers in dollar (waardoor de koers in euro ongeveer 20% zou stijgen).

Of wordt dit de huidige koers in euro (waardoor de koers van MT in dollar plots met ongeveer 20% zou dalen).

Of wordt het een koers in het midden van beiden (dit lijkt me wel heel onlogisch).

Ik vraag me dit gewoon maar af..

Heeft er iemand een zinnig antwoord op deze hypothetische vraag?

Grtzz