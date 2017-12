quote:

Het is raar dat mensen denken dat wanneer er een aandelen terugkoop programma wordt gestart dat de prijs omhoog zal gaan.

Stel dat er 100 000 aandelen op een laatprijs van 5.00 staan dan zal de inkoper er een biedprijs tegenover zetten van bijv. 4.90.

Daardoor gaan er heel wat stoploss orders af en daalt geleidelijk de koers. Op het moment dat de inkopers niets doen zal de normale reguliere handel de koers weer een beetje omhoog krijgen.







Dat is niet raar en ik zal u uitleggen waarom.





Nu is de winst per aandeel in 2017 2,1 miljard aandelen gedeeld door 2,1 miljard (geschat) is 1 euro.

Dus in het huidige voorbeeld is de winst per aandeel 1 euro.



Laten we nu eens aannemen dat Aegon 1 miljard aandelen in gaat kopen is wel veel maar dan is de rekensom wat gemakkelijker.



Aegon heeft nog steeds een geschatte winst van 2.1 miljard in 2017

Echter nu zijn er maar 1 miljard aandelen ( de andere miljard heeft Aegon terug gekocht.)



Nu is de winst per aandeel 2.1 miljard gedeeld door 1 miljard is 2 euro per aandeel winst.



Dus in dit fictieve voorbeeld is de winst per aandeel dan verdubbelt en dus zal ook de koers hierop reageren.



Misschien kunt u er wat mee?





Maar die aandelen zijn dan toch in het bezit van aegon en gaan toch niet weg?