Altice « Terug naar discussie overzicht

Ik probeer even de waarde van het aandeel van Altice in ATUS te berekenen.

Uitgangspunten:

- marktkapitalisatie ATUS: 13,783 miljard USD

- EUR/USD: 1,1866

- aandeel Altice in ATUS: 70%

Resultaat: 8,1308781 miljard EUR.

Aantal aandelen Altice 1.239.400,00 volgens IEX in 2016 weet niet of dit nog up-to-date is.

Kom ik uit op een aandeel alleen in ATUS van 6,56 EUR. Ofwel, de "rest", Altice zelf wordt dan op dit moment nog 0,47 EUR gewaardeerd worden. Mocht je alles op nul willen zetten, dan lijkt me 6,50 a 6,60 EUR toch wel de ultieme bodem. Ik denk niet dat het zover gaat komen.



Op- of aanmerkingen en correcties zijn welkom, want ik ben er niet helemaal zeker van.

Ik wil dit december-draadje beginnen met het koersverloop te baseren op het belang in ATUS, het 70% US belang van Altice. Zie eerst de bijdrage van The-Dude en vervolgens die van mij. Ter toelichting: ik heb de aandelen zelf en daarop december-calls VERKOCHT, ter gedeeltelijke bescherming van mijn investering en ter verhoging van het rendement. Na een eventuele waardeloze afloop van de calls ga ik in december, na de 15e en dat is al snel, opnieuw calls verkopen.The-Dude schreef op 29 nov 2017 om 21:56:Heb zelf ook maar eens berekend hoeveel van de koers kan worden toegeschreven aan het 70% belang in ATUS.Volgens marketwatch is de market cap 13.530.000.000 dollar. Als ik dan reken met 70% wat ik vervolgens deel door het aantal uitstaande aandelen Altice en dat omreken met de huidige euro/dollar koers kom ik op €6,45 wat de waarde van de USA activiteiten is in de huidige koers van Altice.Huidige koers €7,05 min €6,45 keer het aantal uitstaande aandelen Altice zou dan de waardering zijn voor alle andere activiteiten dan de amerikaanse. Dit maakt dat deze activiteiten nu gewaardeerd zijn op net geen 719 miljoen.Lijkt mij toch dat de koersreactie een beetje overdreven is voor de potentie die in het aandeel zit, zelfs als je rekening houdt met het negatieve eigen vermogen en de schuldenpositie.De trend kan neerwaarts zijn, maar ik heb vandaag flink bijgekocht. We gaan het zien...De koers is de laatste dag van november gedaald tot minimum 6,50 ofwel exact op de waarde die alleen ATUS al heeft, gisteren 6,56 volgens mijn berekening. Dat zou betekenen dat de rest van Altice dus 0,0 waard is. Dat gaat er bij mij rationeel gezien niet in, hoewel ik gisteren al heb aangegeven dat bepaalde krachten ook de koers op 6,50 of zelfs 6,00 kunnen gaan zetten.Mijn visie is dan (geen advies), om het koppie erbij te houden, en niet de emoties de overhand te laten nemen. Ik ga niet uit via emotie want vind dat de ratio het uiteindelijk gaat winnen, ook al kan dat even duren.Succes allen met Altice, het gaat goed komen, alleen moeilijk te zeggen wanneer precies.