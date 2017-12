BAM Groep « Terug naar discussie overzicht

De laatste maand van het jaar om er qua koers nog iets moois van te maken.Zoals de vorige maanden, bij iedere aanvang van de maanddraad, werd verzocht om elkaar niet constant in de haren te willen vliegen heeft dat tot nu toe niet echt zoden aan de dijk gezet. Probeer je eens in te houden qua overvloedig ongefundeerd halelulja als wel geïrriteerde beantwoording wat tot niets anders leidt dan uitlokking van soortgelijke reacties. Hou je aan de feiten of anders aan veronderstellingen als het nog geen feit is gebleken.De koers kan vanaf 7 december evt. wel een sprintje maken, geholpen door onderstaande opdracht, die nu in de afkoelingsperiode staat.29 November 2017 by Rony DeluciaNCC in consortium with Wayss & Freytag awarded phase of the West Link project for SEK 3.8 billionWed, Nov 29, 2017 08:00 CETThe Swedish Transport Administration has selected NCC, in consortium with the German company Wayss & Freytag Ingeniurbau AG, to build the Korsvägen phase of the West Link project. The total order value isand the contract is expected to be signed in early December.The total contract consists of building the West Link tunnel, stretching from Landala, via Korsvägen, Örgryte/Jakobsdal to connect with existing tracks in Almedal. Construction start-up is planned for spring 2018 and the project is expected to run until 2026.The contract will be carried by NCC in consortium withIngeniurbau AG, each with an approximate stake of 50 percent. NCC will register the order in the Infrastructure business area in the fourth quarter of 2017, provided the award decision is not challenged before theFor further information, please contact:Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, +46 70 884 74 69NCC's media line: +46 8 585 519 00, E-mail: press@ncc.se , NCC's MediabankThis is the type of information that NCC could be obligated to disclose pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was issued for publication through the agency of the contact person set out above, on November 29, 2017 at 08:00 CET.About NCC. Our vision is to renew our industry and provide superior sustainable solutions.NCC is one of the leading companies in construction, infrastructure and property development in the Nordic region, with sales of SEK 53 billion and 17,000 employees in 2016. The NCC share is listed on Nasdaq Stockholm.