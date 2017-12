Nedsense Enterpr « Terug naar discussie overzicht

Value8 brengt belangen onder bij NedSense



BUSSUM (AFN) - NedSense Enterprises heeft overeenstemming bereikt met Value8 over de verkrijging van een aantal belangen. Als deze transactie wordt gerealiseerd, zal NedSense zich als investeringsmaatschappij gaan richten ,,op investering in en groei van MKB-ondernemingen''. De naam van het bedrijf zal veranderen in MKB Nedsense.



Het is de bedoeling dat NedSense 100 procent van Axess Liften, AmsterdamGold en AquaServa/Biobeheer en GNS Brinkman overneemt. Verder 67,5 procent in BK Group, 43 procent in Keesmakers en 30 procent in Warmako.



De voorlopige overnamesom is vastgesteld op 15 miljoen euro. Op 2 januari zal een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden waarin de voorgenomen transactie zal worden besproken.



Genormaliseerde ebitda



Op basis van de cijfers en de voorlopige budgetten wordt voor deze bedrijven en meerderheidsbelangen voor 2018 uitgegaan van genormaliseerde ebitda in de bandbreedte van 2,2 miljoen tot 3 miljoen euro en een omzetniveau van circa 60 miljoen euro. Ongeveer tweederde van de omzet komt voor rekening van AmsterdamGold en BK Group. De belangrijkste bijdrage aan de ebitda komt van AquaServa.



De minderheidsbelangen in Keesmakers en Warmako zijn niet in deze berekeningen meegenomen, aldus NedSense in een verklaring. Het bedrijf wijst voor meer informatie naar het jaarverslag en de jaarrekening van Value8.