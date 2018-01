PostNL « Terug naar discussie overzicht

Beste PostNL beleggers,



Afgelopen maandag, 6 november diende in Den Haag het hoger beroep dat 9 postzegelhandelaren en 1 particulier hadden aangespannen tegen PostNL. Eis: omruil van de in 2013 ongeldig verklaarde guldenpostzegels voor nieuwe geldige postzegels.



PostNL laat zich vertegenwoordigen door Mr Tim de Greve (Stibbe advocaten). Google even en je komt vanzelf een aantal aardige feitjes tegen over Mr de Greve. Het zal in ieder geval duidelijk worden dat PostNL de zaak niet bagatelliseert en kosten noch moeite spaart om e.e.a. tot een goed einde te brengen. De strategie van Stibbe is simpel: schrijf honderden pagina’s onzin en illustreer dit met krantenknipsels en opmerkingen van eencelligen uit de diverse fora. Je zult dan als rechter van goede huize moeten komen wil je door de bomen het bos nog zien. Deze strategie is tot dusver succesvol geweest want PostNL is in de aangespannen bodemprocedure voorlopig in het gelijk gesteld. De uitspraak was echter van zo’n medelijwekkend niveau dat het aanzien van de Rechtspraak in het geding kwam. Omdat wij van mening zijn dat Nederland vooralsnog geen bananenrepubliek is was een hoger beroep vanzelfsprekend.



Even voorstellen.

Filasoft is mijn bedrijfsnaam. Ik ben de eigenaar, en 1 van de 10 eisers in deze zaak. Filasoft is een handelsonderneming, van oorsprong postzegelhandel, en is thans nog in het bezit van een hoeveelheid guldenpostzegels. Om misverstanden te voorkomen: die postzegels zijn niet vals, niet gestolen maar netjes betaald en PostNL heeft dat geld al jaren geleden ontvangen en er nog nooit een postale dienst voor geleverd. Ik wil geen geld van PostNL, ik wil dat zij de ongeldig gemaakte stukje papier omruilt voor geldige stukjes papier die ik weer kan gebruiken voor het versturen van brieven.



Waarom dit nieuwe draadje?

Rond de guldenzegels heb ik inmiddels zoveel onzin gelezen dat het mij zinvol lijkt om een aantal misverstanden uit de weg te ruimen. De berichten in o.a. het Haarlems Dagblad en de Gooi en Eemlander van zaterdag 4 november j.l. waren te summier om een gefundeert oordeel te vormen. In dit draadje zet ik graag een aantal punten op een rijtje en zal ik proberen een ieders mening te respecteren echter met inachtneming van de feiten. Heeft u een specifieke mening over postzegelhandelaren (zoals ik die heb over keukenverkopers) dan vind ik dat deze niet horen in een discussie over de juridische aspecten van deze zaak.



Alleerst maar even een aantal grote en kleine misverstanden uit de weg ruimen.



Hardnekkig misverstand nummer 1

PostNL claimt aan de lopende band postzegels ongeldig te hebben verklaard. Op grond daarvan zouden wij, handelaren, hebben moeten weten dat ooit ook de guldenzegels uit de periode 1977-2001 hun geldigheid zouden verliezen. Dat we nu worden geconfronteerd met een schade is dus ondernemersrisico en onze eigen schuld.



FEIT: PostNL heeft nooit eerder postzegels ongeldig verklaard. De laatste die dat deed was het staatsbedrijf en die mocht dat pas doen na ministeriële goedkeuring.



Nog een misverstand:

De ACM en de Consumentenbond zouden hebben ingestemd met de ongeldigheidsverklaring van de guldenzegels.

Feit: Bewijzen hiervan heeft noch PostNL, noch de ACM noch de Consumentenbond kunnen overleggen.