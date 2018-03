Many investors believe that the traditional retailers are doomed. The most extreme scenario is that they ALL go out of business and Amazon ends up ruling the retail world in the United States.But realistically, most of us know that’s not going to be the case. Humans are social. We like shopping. There’s a reason the Grand Bazaar has been operating in Istanbul for hundreds of years. However, there’s no doubt that online shopping has been disruptive in the industry. There are clearly winners and losers.With the stocks selling off this summer, value investors should be looking at the industry for buying opportunitiesAl een hele tijd staat er druk op de Amerikaanse winkelverkopen door de stijging van verkoop online en door de verwachtingen van beleggers dat dit op termijn enkel maar gaat toenemen. Niemand kan ontkennen dat de online winkelverkoop een vlucht vooruit neemt. Dat dit wil zeggen dat de gewone winkelketens verleden tijd zijn, is overdreven. Momenteel worden winkelketens gewaardeerd alsof ze morgen het faillissement aanvragen. Dat er (grote) ketens zijn die in grote moeilijkheden verkeren staat als een paal boven water. Wanneer een sector in een negatieve spiraal komt worden echter alle retailbedrijven over dezelfde kam geschoren. Dat zorgt voor opportuniteiten.