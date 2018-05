Lezersbrieven over slechtere onderwijsprestaties

OPINIE De meeste brieven die vandaag binnenkomen bij de krant gaan over het rapport van de Onderwijsinspectie dat een verslechtering van de onderwijsprestaties constateert. De lezers wijzen internet aan als grootste boosdoener.



Brievenredactie 12 april 2018, 11:45



Smartphone

Dat onze kinderen steeds minder leren, komt niet doordat de scholen steeds meer moeten of door 'nieuwerwetse fratsen' of door een gebrek aan ambitie of doordat de leraren het te druk hebben en/of te weinig betaald krijgen (wat overigens wel zo is), en zelfs niet door te vrije bestuurders, tenminste niet voornamelijk, maar - vooral - doordat we onze kinderen steeds meer zijn gaan onderdompelen in een wereldwijde oceaan van leeghoofdigheid. Juist, die van de smartphone. Dat mentale bombardement, die levenslange blootstelling aan wezenloze flauwekul zoals Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram Snapchat en andere bewustzijnsverpestende niksigheid hééft onomkeerbare gevolgen; en die worden steeds pijnlijker duidelijk. De remedie? Wel, wat denkt u zelf? Of kunt u dat niet meer, verpest als u bent door die leuke, gemakkelijke 'sociale media'?



Puberbrein

Zojuist een mooie uiteenzetting gelezen over de achteruitgang in het onderwijs. 5 punten komen aan bod, maar ik mis nog wat. In de ruim 25 jaar die ik nu voor de klas sta heb ik met heel wat vernieuwingen te maken gehad. Was iedere vernieuwing een verbetering? Zeer zeker niet. Veel wordt bedacht door mensen die zelf niet in het onderwijs werkzaam zijn. Docenten mogen het uitvoeren terwijl ze op voorhand al weten dat het niet werken gaat. Nu moet alles weer digitaal, tot de boeken aan toe. Vergeten wordt dat velen van ons, en dus ook onze leerlingen, beter onthouden wanneer er van papier in plaats van een scherm wordt gelezen. Maakt niet uit, we moeten er aan geloven. En wat te denken van zelfstandig leren bij pubers? Het puberbrein kan die zelfstandigheid nog helemaal niet aan. Tel daarbij op dat de kinderen van nu volop met sociale media bezig zijn en zo snel mogelijk zo veel mogelijk moeten werken omdat dit goed staat op hun cv en het plaatje is compleet. We vergeten wel eens dat ook kinderen maar 24 uur in een dag hebben en er daar toch echt een paar van moeten slapen.



Cruijffiaans?

In Ten eerste van donderdag 12 april worden vijf mogelijke oorzaken van het slechter presteren van Nederlandse scholieren genoemd. De laatstgenoemde oorzaak is dat bestuurders teveel vrijheid zouden hebben. De conclusie dat deze oorzaak leidt tot 'voortdurend bezuinigen op het primair proces' heb ik nog nooit onderbouwd gezien, maar is wel hardnekkig: het schopt ook zo lekker naar boven. De aangedragen oplossing: een 'cruijffiaanse revolutie' moet weer de macht naar de leraar brengen. Daar heeft de macht echter nooit gezeten. Een verschuiving van de macht is mijns inziens een optie maar dan wel naar álle leden van de gemeenschap school. En of het dan op zijn Cruijffs moet, is maar de vraag. Ajax is in elk geval geen gelukkig voorbeeld.



Mobiel

Woensdag in de krant: 'Isa (14) zit zo'n 12 uur per dag op haar mobiel.' Donderdag in de krant: 'Nederlandse scholieren rekenen, lezen en bewegen steeds slechter, blijkt uit onderzoek van de onderwijsinspectie.' 1+1=2?

Eveline Brunklaus, Amstelveen

docent



Meer ambitie

Het enkele feit dat de prestaties van leerlingen in het middelbaar onderwijs lager zijn dan in het verleden betekent niet automatisch dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit is gegaan. Het kan ook wijzen op toegenomen ambitie van de huidige leerlingen (en hun ouders!). Wie op de havo goed op zijn plaats zou zijn, haalt op het vwo waarschijnlijk minder goede resultaten. In het verlengde daarvan: die toegenomen ambitie (geschraagd door bijles, huiswerkbegeleiding en particulier onderwijs) is mogelijk ook een verklaring voor het gestegen percentage WO-studenten met een burn-out.