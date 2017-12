Focus op renewable energy; vergelijking; windmolen met diameter x levert een vermogen van Z Windmolen met een diameter van 2 maal x levert een vermogen van 4 x Z Kolencentrales in Nederland worden binnen 1 jaar ontmanteld; wie bouwt het alternatief? Noord-Duitsland bulkt van energie-overschot tijdens daluren (windmolenparken). Grootschalige energie-opslag in Noord-Nederland is wenselijk. Solar-PV-energie in Nederland biedt geen oplossingen. Solar-to-heat; ofwel zonneboilers zijn de beste keuze voor de consument, het terugverdienmodel heeft vier maal zoveel rendement als zonnecellen (zie subsidie). Jammer, zonneboilers / heatpipes = een te verdeelde markt om in te kunnen investeren (te simpele technologie)

