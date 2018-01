Ablynx « Terug naar discussie overzicht

Vers van de pers :ABLYNX RONDT $200 MILJOEN IPO AF IN DE VERENIGDE STATENGEREGLEMENTEERDE INFORMATIEGENT, België, 27 oktober 2017 - Ablynx NV [Euronext Brussels en Nasdaq: ABLX], een biofarmaceutische onderneming in laat stadium van klinische ontwikkeling, gebruikmakend van haar eigen Nanobody® platform voor de ontwikkeling van geneesmiddelen voor een brede waaier van therapeutische indicaties met een onbeantwoorde medische nood, meldde vandaag de afronding van haar initial public offering (IPO) in de Verenigde Staten met een totale bruto opbrengst van $200 miljoen van de verkoop van 11.430.000 gewone aandelen in de vorm van American Depository Shares ("ADSs") tegen een prijs van $17,50 per ADS, vóór aftrek van underwriters kortingen. De netto opbrengst wordt geschat op $182,3 miljoen. Na de aanbieding en de uitgifte van nieuwe aandelen op 27 oktober 2017, bedraagt het kapitaal van de Vennootschap EUR 136.468.134,57 en stijgt het totaal aantal uitstaande gewone Ablynx aandelen tot 73.006.144 gewone aandelen.In overeenstemming met artikel 15 van de wet van 2 mei 2007 (de "Transparantiewet"), kondigt Ablynx aan dat, als gevolg van deze transactie, het kapitaal vertegenwoordigd is door een totaal aantal uitstaande effecten met stemrechten van 73.006.144. Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven effecten die stemrechten verlenen, bedraagt momenteel 2.411.544, wat overeenkomt met het totaal aantal stemrechten dat kan voortvloeien uit de uitoefening van deze warrants. Momenteel zijn er 1.000 converteerbare obligaties uitstaand die, bij conversie van dergelijke converteerbare obligaties, aan de houders daarvan het recht geven op 7.896.960 aandelen van de Vennootschap in het totaal.Ablynx heeft de underwriters gedurende de 30-dagen stabilisatie periode een optie toegekend om 1.714.500 bijkomende gewone aandelen te verwerven in de vorm van ADSs in het kader van de aanbieding, wat 15% vertegenwoordigt van het totaal aantal ADSs die in het kader van de aanbieding werden geplaatst. Deze optie werd volledig uitgeoefend op 26 oktober 2017 en dit werd gecommuniceerd door middel van een persbericht gepubliceerd op de website van Ablynx op 27 oktober 2017. De afsluiting van de optie zal naar verwachting plaatsvinden op 30 oktober 2017, onder voorbehoud van de gebruikelijke opschortende voorwaarden.Overeenkomstig artikel 15 van de Transparantiewet, zal Ablynx een persbericht uitsturen met de bekendmaking van het totale kapitaal, het totaal aantal uitstaande effecten met stemrechten, het totaal aantal rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven effecten die stemrechten verlenen, alsook het totaal aantal converteerbare obligaties en het aantal aandelen die kunnen voortvloeien uit de uitoefening van deze effecten, uiterlijk op 31 oktober 2017.Elk van de aangeboden ADSs geeft recht op één gewoon aandeel.Ablynx' gewone aandelen zijn genoteerd op Euronext Brussels onder het symbool "ABLX". De ADSs zijn genoteerd op NASDAQ Global Select Market onder het symbool "ABLX".Een belegging in aandelen houdt aanzienlijke risico's en onzekerheden in. Beleggers kunnen hun investering geheel of gedeeltelijk verliezen. Alvorens te beleggen in Ablynx aandelen, dienen beleggers het volledige Listing Prospectus aandachtig te beoordelen en te overwegen en bijzondere aandacht te besteden aan de risicofactoren die zijn uiteengezet in het gedeelte "Risicofactoren", die beginnen op pagina 23 van het listing prospectus hieronder vermeld, en op pagina 13 van het VS Prospectus (dat is opgenomen in het listing prospectus).BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan en Jefferies traden op als joint book-running managers in het kader van de aanbieding. Baird, Bryan, Garnier & Co. en Ladenburg Thalmann treden op als co-managers in het kader van de aanbieding. J.P. Morgan treedt op als stabilisatie agent in naam van de underwriters.Een registratieverklaring die betrekking heeft op de aanbieding en de voorwaarden daarvan omschrijft, werd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission van kracht verklaard op 24 oktober 2017.Een exemplaar van het finale prospectus voor deze aanbieding kan verkregen worden via BofA Merrill Lynch te NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd floor, Charlotte North Carolina 28255-0001, t.a.v.: Prospectus Department, of per e-mail aan dg.prospectus_requests@baml.com ; via J.P. Morgan, t.a.v.: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, of telefonisch op het nummer (866) 803-9204; of via Jefferies te 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, New York 10022, t.a.v.: Equity Syndicate Prospectus Department, of per e-mail aan Prospectus_Department@Jefferies.com.Voor meer informatie over de notering van de aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels, wordt verwezen naar een listing prospectus dat terug te vinden is op de website van Ablynx.Dit persbericht houdt geen aanbieding tot verkoop in, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbieding tot aankoop van effecten en zal geen aanbieding, uitnodiging of verkoop inhouden in om het even welk rechtsgebied, waar dergelijke aanbieding, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand een registratie of kwalificatie overeenkomstig de wetgeving betreffende verhandeling van effecten van dat rechtsgebied.