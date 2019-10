quote: ff_relativeren schreef op 24 okt 2017 om 22:36:

Wat een speech ...





Wat een speech ... www.cnbc.com/2017/10/24/read-sen-jeff...

Jeff Flake doet het weer :"My fellow Republicans, it is time to risk your careers in favor of your principles. Whether you believe the president deserves impeachment, you know he does not deserve reelection," wrote Flake(..)"Trust me when I say that you can go elsewhere for a job. But you cannot go elsewhere for a soul."bron : edition.cnn.com/2019/09/30/politics/j...