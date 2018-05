Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) « Terug naar discussie overzicht

PHELIX en ASC Group tekenen intentieovereenkomst voor koop Alumexx

AMSTERDAM - 24-okt-2017 7:45:00



PERSBERICHT

PHELIX N.V. heeft een intentieovereenkomst getekend voor de koop van Alumexx B.V., dat behoort tot de groep van ladder, trappen- en steigerfabrikant Aluminium Scaffolding Company (“ASC Group”). Met de koop wordt Alumexx B.V. afgesplitst van ASC Group en wordt via PHELIX N.V. naar de beurs gebracht om verdere groei te realiseren.



De intentieovereenkomst is getekend tussen PHELIX N.V. (“Phelix”), ASC Group en de oprichter-grootaandeelhouder van ASC Group, de heer J. van den Heuvel. De aandelen in Alumexx B.V. (“Alumexx”) worden gehouden door de heer Van den Heuvel. Phelix neemt Alumexx over tegen betaling in aandelen. De drie partijen laten weten dat de totale overnameprijs € 555.000 zal bedragen. Phelix zal 3.700.000 aandelen A uitgeven, tegen een uitgiftekoers van € 0,15 per aandeel met een lock-up periode van twee jaar. De heer Van den Heuvel verwerft hiermee een belang van 35% in PHELIX NV.



Alumexx beweegt zich op de doe-het-zelfmarkt voor klimmaterialen en staat op het punt van een aanmerkelijke uitbreiding, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Met de beursnotering verwachten partijen dat zij de uitbreiding kunnen faciliteren, mede door het openen van nieuwe vestigingen en het sluiten van partnerships in onder andere de Benelux, Scandinavië en de Verenigde Staten - markten waar Alumexx momenteel reeds actief is.



PHELIX NV wordt zo lang als in redelijkheid nodig mocht blijken te zijn in gelegenheid gesteld een due diligence onderzoek te (laten) verrichten bij Alumexx, te beginnen op 24 oktober 2017. Indien het due diligence onderzoek naar tevredenheid wordt afgerond zal Phelix een buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeen roepen om goedkeuring te verkrijgen voor de voorgenomen overname. Eveneens zal tijdens deze BAVA voorgesteld worden om de heer Van den Heuvel te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur, in de functie van voorzitter. De huidige bestuursvoorzitter, de heer Duijvestijn, zal dan aftreden en bij de onderneming betrokken blijven als externe adviseur. De heer Van den Heuvel zal zich voor een termijn van tenminste 5 jaar als CEO verbinden aan de firma, teneinde zijn expertise en kunde ten dienste te stellen van Alumexx.



Over ASC Group:



De Aluminium Scaffolding Company, ofwel de ASC Group, richt zich wereldwijd op de productie, ontwikkeling, verhuur, montage, lease en verkoop van aluminium klimmaterialen in de breedste zin van het woord. Dat betreft niet alleen ladders, trappen en steigers, maar ook custom-made specials zoals overbruggingsplatforms, hangbrug installaties, permanente gevelonderhoud installaties loopbruggen, bootsteigers en helikopterplatformen.



De ASC Group werkt met ruim 360 dealers, verschillende joint ventures en eigen vestigingen over de hele wereld. ASC beschikt in eigen huis over een variëteit aan capaciteiten, zoals het ontwikkelen van producten, het ontwerpen, het uitvoeren van keuringen, het produceren en ook repareren en onderhouden van producten.



ASC Group is lid van de VSB (branchevereniging van steigerbouwbedrijven), dat waakt voor veiligheid bij het werken op hoogte en tevens dient als algemeen erkend kwaliteitskeurmerk. Alle producten van de ASC Group voldoen aan en zijn gecertificeerd conform nationale en internationale wetgeving en normeringen. Mede getoetst en getest door onafhankelijke keuringsinstanties zoals TÜV, Aboma Keboma (Amtek), Vincotte en UL.



Over Alumexx:



Alumexx richt zich op de particuliere doe-Het-zelf en semi-professionele markt om veilig op hoogte te werken. Alumexx producten zijn geschikt om werkzaamheden in en rondom huis en tuin uit te voeren. Denk hierbij aan schilderwerk, dakgoten reinigen en tuinonderhoud. Alumexx biedt de hedendaagse thuisklusser en semi-professional een breed assortiment van ladders, trappen, steigers en accessoires. In dit assortiment wordt veiligheid gecombineerd met kwaliteit, innovatie en betaalbare prijzen, waarbij voldaan wordt aan alle hieraan gestelde wetgeving en normering.



Alumexx slaat een brug tussen thuisklusser, semi-professioneel en de professionele gebruiker. Hierbij is de infrastructuur en logistieke kracht van Alumexx een belangrijke toegevoegde waarde voor de digitale toekomst. Mede vanwege de aanverwante webshops en het nieuw op te leveren distributiecentrum, welke begin 2018 in gebruik genomen gaat worden.



Over Jeroen van den Heuvel



De heer Van den Heuvel is grondlegger en grootaandeelhouder van de ASC Group, en aandeelhouder van Alumexx. Hij is expert op het gebied van innovatie, kwaliteit en veiligheid. Namens de ASC Group bekleedt hij belangrijke posities in commissies van o.a. de VSB, het NEN-instituut en de Waarborgcommissie van DNV. De heer Van den Heuvel heeft de stringente Code of Ethics, de Declaration on Social Compliance en de Code of Conduct bij de ASC Group ingevoerd.