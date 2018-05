Franse aandelen « Terug naar discussie overzicht

Parijs, 19 oktober 2017



VISIOMED GROUP (FR0011067669 - ALVMG), een bedrijf dat gespecialiseerd is in de nieuwe generatie medische elektronica, kondigt de inzet van haar e-health biedt BewellConnect® met polishouders van de Italiaanse onderlinge groep CESARE POZZO.



CESARE POZZO, een referentiegroep in Italië



CESARE POZZO is opgericht in 1877 en is een van de grootste Italiaanse bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van complementaire ziektekostenverzekeringen. De groep helpt in totaal meer dan 400.000 mensen in heel Italië door middel van zakelijke contracten of door direct lidmaatschap van individuen en hun gezinnen, ongeacht hun professionele, sociale of gezondheidsituatie. De wederzijdse, die historisch in Milaan staat, is aanwezig in alle regio's van het land. Deze aanwezigheid van nabijheid zorgt voor een directe en persoonlijke relatie met alle leden. CESARE POZZO is een non-profit organisatie die dankzij de economische stabiliteit een breed scala aan oplossingen, diensten en bijstand biedt tegen zeer gunstige prijzen. Dit verligt de last van de kosten van de gezondheidszorg voor het hele gezin.



CESARE POZZO heeft besloten zich te vertrouwen op BewellConnect®'s ongeëvenaarde expertise om in de e-gezondheids tijdperk te stappen. Deze implementatie wordt uitgevoerd als onderdeel van een distributieovereenkomst met ADiTech.



BewellConnect®: een belangrijk voordeel voor betere preventie en gezondheidsbestuur van mutualists



VISIOMED GROUP heeft specifiek ontwikkeld voor CESARE POZZO, CP Care , een speciale mobiele applicatie die haar technologische en medische knowhow integreert. Leden krijgen toegang tot BewellConnect®'s gepersonaliseerde tracking mogelijkheden, met inbegrip van het creëren van individuele profielen voor elk familielid dat kritieke gezondheidsinformatie en gegevens verzamelt van vitale constante metingen die door medische apparaten worden genomen. weergegeven in de vorm van krommen en dashboards.



Het aanbod omvat ook toegang tot de CP Care-applicatie voor de BewellCheck-up® kunstmatige intelligentie- en algoritmische geneeskunde. Zij kunnen dus het risico evalueren bij abnormale meting van een vitaal teken en / of beter een symptoom of gevoel kwalificeren.



Deze virtuele medische raadpleging levert de eerste diagnostische richtlijnen (kans op ziekte) en kan zich verzekeren of waarschuwen wanneer nodig. Het meet de urgentie van de situatie op 5 niveaus, variërend van eenvoudig toezicht op noodoproep, en biedt advies op maat voor elke situatie. De leden zullen dus bewust kunnen beslissen over de medische gevolgen die moeten worden gegeven.



De leden worden ook aangeboden om zich te voorzien van aangesloten medische apparaten van het BewellConnect®-assortiment dat zij kunnen leiden vanuit hun CP Care-applicatie:



BW-My Coach®, een verbonden activiteit armband voor het monitoren en analyseren van uw lichamelijke activiteit, gezondheidsindicatoren of slaapkwaliteit;

Mijn ECG®, 1 st zak elektrocardiogram aangesloten op de wereld;

Mijn Gluco®, verbonden bloedglucosemeter om uw diabetes beter te monitoren;

Mijn Oxy®, een aangesloten puls oximeter ontworpen om de spO2 zuurstofverzadiging en hartslag in real time te controleren.

My Scale®, de nieuwste generatie aangesloten impedantie meter;

Mijn Tens®, 1 st electro-stimulator verbonden met de preventie en behandeling van pijn en spierspanning;

Mijn Tensio®, een aangesloten pols auto-spanningsmeter om de bloeddruk en de pulssnelheid over de tijd te meten en beter te controleren;

Mijn thermo, 1 st medische thermometer zonder contact verbonden waarin de gepatenteerde technologie Thermo Flash ®.

Toegang tot de applicatie PC zorg , integratie BewellCheck-up ®, evenals de activering van de aangesloten medische hulpmiddelen BewellConnect® dat leden van CESARE POZZO beter hun dagelijkse gezondheid te beheren.



Leden kunnen CP-service downloaden in de Apple Store en Google Play en gebruik deze gratis service aangeboden door CESARE POZZO.



Eric SEBBAN, CEO van VISIOMED GROUP, verklaart: " Deze overeenkomst is een concrete uitdrukking van onze ambitie om op grote schaal toegang te bieden tot verbonden gezondheid. Bewust zijn van de grote uitdagingen en aanzienlijk potentieel van e-health, verzekeraars en wederzijdse groepen zoals CESARE POZZO, zijn nu klaar om onze oplossingen te kopen om ze beschikbaar te stellen voor hun leden. Het is een echte revolutie en het begin van een nieuw tijdperk. "



Over de zichtbare groep



Visiomed Group, opgericht in 2007 door Eric Sebban, ontwikkelt en verkoopt innovatieve gezondheidsproducten en -diensten gericht op het gebruik van preventie en welzijn, zelfdiagnose en ondersteuning voor chronisch ziek. Haar missie: innovatie in dienst nemen van de gezondheid van iedereen, uitgaande van de behoeften van elkeen.



Visiomed Group is de uitvinder van de Thermo Flash ®, 1 st infrarood koortsthermometer Contactless dat wereldwijd werd goedgekeurd. In 2014 werd VISIOMED Group de 1 ste medische elektronica laboratorium naar de markt te betreden met een zeer hoge potentieel van het internet van de dingen (ivd) de lancering van een uniek aanbod van gezondheidszorg objecten in het merk BewellConnect® aangesloten.



Bewellconnect® richt zich vandaag alle kennis VISIOMED inzake e-gezondheid voor het grote publiek als in de wereld van gezondheid acteurs door middel van medische apparaten die zijn aangesloten tip, een platform van medische interpretatie en geavanceerde telemedicine oplossingen.



Op basis van Parijs en Boston heeft Visiomed Group een team van 115 medewerkers. De Groep heeft in 2016 een omzet van bijna € 10 miljoen gegenereerd. De producten zijn in 35 landen verdeeld. Lid van de Franse Tech en winnaar van de Franse Tech Pass 2016/2017, VISIOMED Group is gekwalificeerd "innovatief bedrijf" door Bpifrance en genoteerd op Euronext Growth (ALVMG). Zijn oplossingen zijn beloond met tal van prijzen. In 2016 won het bedrijf de ScaleUpAwards georganiseerd door KPMG en CroissancePlus