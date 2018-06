Goede avond,Waar te beginnen? Dat heb ik me ook afgevraagd. Ik heb me de afgelopen periode verdiept in de handel in bitcoins en leer nog elke dag bij. Waar velen direct kiezen voor een aankoop van coins, kies ik ervoor om eerst een informatief platform te starten. Hiermee wil ik anderen (en ook mezelf door up-to-date te blijven) informeren die willen starten met de aankoop van coins.Voor deze website ben ik op zoek naar mensen die het leuk vinden om af en toe (bijvoorbeeld 1x in de maand of net hoe vaak het uitkomt) hun kennis te delen via een blogartikel. Een eerste versie van de website is inmiddels online: www.cryptocoinskopen.com Wil je jouw kennis delen met andere Bitcoin-fanaten en Nederlandse handelaren behoeden voor de risico's? Stuur me dan een message.