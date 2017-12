Ik denk dat we zo langzamerhand aan het einde zijn van de "Tweede kamer verkiezingen 2017"-draadje en kunnen gaan beginnen aan het nieuw gevormde Kabinet Rutte III, als we er vandaag uit komen, het zal toch wel.



Het motto is: Vertrowuen in de toekomst. Ik zet in de titel in ieder geval even drie dikke vraagtekens er achter, want niets is zeker. En het nodigt uit om bij dit kabinet inderdaad vraagtekens te zetten.



De bedoeling van dit draadje is, om de voorgestelde maatregelen te beoordelen, en het daaruitvolgend beleid. Spreekt het je aan, wat is fantastisch en wat is heel slecht. Dit alles voor jezelf persoonlijk en wat gezien het landsbelang, mocht daar verschil in zitten.



Wat denken we o.a. over:



- hypotheekrenteaftrek versneld omlaag

- maatregelen in de zorg

- verhoogd budget voor defensie

- meer ontwikkelingshulp (meer geld van arme of gewone mensen in NL naar puissant rijke Afrikanen met rekeningen in Zwitserland?)

- infrastructuur zoals wegen en rails, Schiphol of andere vlieghavens

- klimaat, is de mens zo machtig dat we dat kunnen beinvloeden ?

- cultuur of identiteit, willen en kunnen we alles zo houden als het is, of gaat het in de nabije toekomst bepaald worden vanuit de paleizen in Saudie-Arabie en Teheran ?

- buitenland, kunnen en willen we aan de rest van de wereld opleggen wat onze normen en waarden zijn en moet de overige 99,9% van de wereld zich daaraan gaan houden op straffe van een forse schrobbering ? Of is het slechts een kwestie van geld en trekken we de geldovermaking naar zandbakkieje in ?

- direct daarop aansluitend, willen we en hebben we meer "vluchtelingen" nodig of hebben zij ons echt nodig ? Of kunnen we de echte nood-gevcallen wellicht beter "in de regio" helpen voor 10% van de kosten ? En wat doen we dan met de honderdduizenden die hier in de asiel-industrie werken ?

- publieke omroep, moeten we dat zo houden op volle sterkte ? Of kunnen we volstaan met 1 TV- en 1 radio-kanaal met de nodige staats-berichten ? En de rest lekker door de commerciele zenders ?

- automatische straf-vermindering voor misdadigers, ook de laatste dagen een hot onderwerp, is het beter dat te beperken of wordt dat te duur ?

- en natuurlijk het nieuwe belastingstelsel, waarbij iedereen minder gaat betalen, zegt men.

- was ik bijna een vrij onbelangrijk onderwerp, dat niemand interesseert, vergeten, de immigratie van kanshebbers, wereldwijd, die uitgerekend ons prachtige land hebben uitgekozen om hun talenten hier te benutten en bij te dragen aan onze samenleving.



Ik realiseer me dat ik lang niet volledig ben. Schroom niet om onderwerpen aan te vullen. Geef aan wat je fantastisch of goed en wat je slecht of verbijsterend vind aan het nieuwe kabinet Rutte III.



Heb ik twee afsluitende vragen:



- Hoe lang houdt dit Kabinet Rutte II het vol ? (mijn inchatting is circa 2,5 jaar)

- Welke verrassende ministers zullen de posten gaan bekleden ? Noem daarbij geen allang vaststaande zoals ......, dat kunnen we ook zelf wel bedenken. (Ik denk zelf aan een verrassende nieuwkomer als de heer A. Robben als minister van sport, hij is binnen 24 uur beschikbaar)



Succes en laat het iedereen op IEX weten, we zijn benieuwd.