Galapagos « Terug naar discussie overzicht

Beider opinies t.a.v. dit nieuw te openen topic valt wat voor te zeggen (@Winx08/Aston).



De praktijk zal uitwijzen of het bestaansrecht heeft.



Kan me vinden in gedachte Winx08.



Wetenschappelijke artikelen/abstracts en belangrijke uiteenzettingen/visies ten aanzien van strategie/uitvoering Galapagos management worden geplaatst in inhoudelijke discussie.



Er blijft daarnaast veel ruimte over harde feiten en aankomende pipeline voortgang e.d. waar meer reactie op komt, zonder de koers of dagelijkse prut daarbij te betrekken.



Snap jou standpunt Aston over maanddraadje.



Zelf zal ik dit topic wel gebruiken.



Kijk persoonlijk erg uit naar CF-updates Galapagos dit kwartaal.



Het is al langere tijd stil omtrent dit grote programma, maar je weet als Galapagos aandeelhouder dat ze keihard werken om de puzzel compleet te maken.



Zou zeer deugd doen als de voortgang gaat zoals geschetst bij H1 cijfers en laatste investor presentation.



Piet W. met zijn team als CSO Galapagos maakt steevast de goede keuzes.



Zou het jaar fantastisch doen afsluiten als CF-programma's conform laatste planning worden opgestart.