PostNL « Terug naar discussie overzicht

(Correctie: de UCOI mail-target van PostNL is 6,5-8,5 procent en het mid-point is 7,5%; bij deze heb ik dit hieronder gecorrigeerd)





T.a.v. mail:



Voorafgaand aan de Q2 cijfers was de consensusverwachting van analisten dat de UOI 2017 op 189 miljoen zou uitkomen.



Bij de Q2 cijfers is gebleken dat deze na het eerste half jaar op 73 miljoen is beland; kortom, als de analisten vasthouden aan hun verwachtingen dan moet er nog 116 miljoen in Q3 en Q4 worden binnengehengeld.



Vorig jaar was dit in Q3 16 miljoen en in Q4 was het 109 miljoen, samen 125 miljoen; dus dat zit in dezelfde orde van grootte die volgens de analisten in de 2de helft van 2017 mag worden verwacht.





Laten we ook niet vergeten dat de UCOI 2017 prognose nog steeds op 6,5-8,5% zit, wat op zichzelf een gezonde winstmarge is met een mid-target van 7,5%.



Tijdens het eerste half jaar lag het percentage gemiddeld respectievelijk op:



* +6,2% in Q2 2017 (was +8,0% in Q2 2015) => daling van -1,8% op jaarbasis

* +4,0% in Q1 2017 (was +6,4% in Q1 2015) => daling van -2,4% op jaarbasis

* +16,3% in Q4 2016 (was +17,4% in Q4 2015) => daling van -1,1% op jaarbasis

* +1,2% in Q3 2016 (was +3,3% in Q3 2015) => daling van -2,2% op jaarbasis



M.a.w. als we de lijntjes 'blind' doortrekken (zoals jij voorstelt) dan zouden we voor Q3 2017 uitkomen op een UCOI van -1,0%, en voor Q4 2017 op +15,2%... maar we komen in dat geval uit op een gemiddelde UCOI voor 2017 van slechts:



Q1 (= +4,0%) + Q2 (= +6,2%) + Q3 (= -1,0%) + Q4 (= +15,2%) = gemiddeld 6,1%



Da's dus duidelijk beneden de 6,5-8,5% die PostNL voor dit jaar zelf aangeeft.



Bovendien, wanneer we uitgaan van de 'nul' die jij hebt uitgesproken voor Q3 2017 i.p.v. de -1,0% die ik vindt wanneer ik jouw methode gebruik, dan is het gemiddelde 6,35%... dus ook nog steeds duidelijk beneden de mid-target van 7,5% die we kunnen vinden in de verwachting van PostNL zelf (en ook nog steeds duidelijk beneden de bandbreedte van 6,5-8,5% die PostNL zelf hanteert) .





Echter, we kunnen de zaak zelf ook meer fundamenteel benaderen op basis van de UOI i.p.v. UCOI:



Vorig jaar zagen we in Q3 al dat het verschil tussen de UOI (16 miljoen) en UCOI (5 miljoen) was gedaald naar 11 miljoen; dit verschil zal vermoedelijk verder dalen naarmate de UOI verder daalt.



Stel dat de UOI in Q3 op bijvoorbeeld 10 miljoen zou uitkomen, dan kan het best zijn dat de UCOI op 3 miljoen gaat uitkomen.





Tenslotte, laten we niet vergeten dat Verhagen bij de Q2 cijfers heeft gemeld dat de 'buitengebieden' weliswaar niet meer winstgevend zijn, echter er wordt wel nog steeds gewoon winst gemaakt met de post... en natuurlijk zullen alle targets er op zijn gericht om ieder kwartaal zowel in termen van de UOI als de UCOI winst te boeken.



M.a.w. ik vermoed dat de post ieder kwartaal wel degelijk een positieve bijdrage aan de UCOI zal blijven leveren... want anders had PostNL bij de Q2 cijfers de verwachting t.a.v. de totale UCOI vermoedelijk wel naar beneden hebben moeten bijstellen - wat feitelijk geenszins is gebeurd (zie de details op sheet 30: postnl.dutchview.nl/postnl/20170807/p... ).





Mijn voorzichtige conclusie:



De UCOI over Q3 2017 zal toch echt wel duidelijk positief moeten blijven... want anders is er in Q4 2017 zelfs een stijging van het UCOI percentage nodig om überhaupt nog binnen de bandbreedte van PostNL te kunnen belanden!!!



(Op basis van het UCOI percentage in Q4 2016 + Q1 2017 + Q2 2017 komen we via een percentage van 'nul' uit op een gemiddelde van 6,625%... wat wel nog net binnen de bandbreedte van PostNL ligt, maar dit kan nooit hun verwachting weerspiegelen want dan hadden we bij Q2 2017 zeker een vette winstwaarschuwing aan onze broek gehad hoor)



Capice? :-)





PS. Voor een gedegen analyse is het denk ik noodzakelijk om vooral naar de ontwikkeling bij de UOI te kijken i.p.v. de UCOI, immers de UOI is in eerste instantie de belangrijkste factor waarop de UCOI is gebaseerd... ik vermoed dat je het belang van de UOI wellicht nog niet hebt onderkend. Kortom, lijntjes doortrekken mag natuurlijk best maar via de UOI kom je dan op een positiever beeld uit is mijn inschatting.