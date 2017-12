quote: IQ schreef op 4 okt 2017 om 17:14:

Ondanks flinke daling olievoorraad in de VS, niets van te zien in koersen van olie gerelateerde bedrijven.

1) A rise in U.S. exports to a record level and rising production pulled oil lower.2) The U.S. rig count suggests a further rise in shale output.3) Analysts say oil markets have largely rebalanced.Dus vandaar dat er weer een procentje van de WTI af vloog vandaag. Schiet allemaal niet op door die schalieproducenten.