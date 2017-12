‘Duitsland is economisch niet klaar voor de toekomst’De Duitse topeconoom Marcel Fratzscher (1971) zegt ‘geïrriteerd’ te zijn over de ruk naar rechts bij de Duitse Bondsdagverkiezingen. Fratzscher is sinds zondag platgebeld voor commentaren op de uitslag van de verkiezingen die in Duitsland zelf als 'dramatisch' wordt omschreven.De veertiger is directeur van het Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlijn en door de gezaghebbende Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) de een na belangrijkste econoom van het land genoemd. Een SPD'er wordt hij genoemd. ‘Dat ben ik niet’, zegt hij. ‘Het komt omdat ik veel heb geschreven over ongelijkheid. Mensen geloven ten onrechte dat dit een probleem is voor alleen sociaaldemocraten of de Groenen. Ik ben bovendien onafhankelijk, net als het DIW zelf.’ In 2016 publiceerde Fratzscher een boek over de groter wordende kloof tussen arm en rijk in Duitsland: Verteilungskampf: Warum Deutschland immer ungleicher wird.Marcel Fratzsche in Berlijn.Foto: Steffen RothWaarom sloeg het verhaal van de SPD over de groeiende kloof tussen sterken en zwakken in de samenleving niet aan?‘Ik denk dat de mensen die ontevreden en gefrustreerd waren, vooral stemden op de AfD, op de linkse partijen, of helemaal niet. In juli van dit jaar is een studie gedaan naar profielen van kiezers. De typische SPD-kiezer bleek een meer dan redelijk inkomen te hebben. Het onderwerp van sociale rechtvaardigheid trekt ze niet.’De SPD lijkt nu veroordeeld tot de oppositie. Welke fouten heeft de partij gemaakt?‘Ze hebben rijk en arm tegenover elkaar gezet. Mijn visie is altijd geweest dat er niets mis is met rijkdom. Je moet niet zeggen dat de rijken meer belasting moeten betalen. Alles draait om kansen scheppen. Als mensen gekwalificeerd zijn en een mogelijkheid krijgen op de arbeidsmarkt, dan ontstaat een win-win-situatie. Bij de verkiezingen hebben we een campagne van angst gezien, in plaats van een positieve, constructieve campagne van kansen creëren.'De politiek lijkt een andere richting op te gaan.‘Ik ben uiteraard geïrriteerd dat de rechtse AfD zoveel stemmen kreeg. De peilingen lieten het zien, maar ik geef toe dat ik hoopte dat Duitsland dit bespaard zou blijven. Duitsland is helaas geen uitzondering in Europa gebleken, ondanks de goed draaiende economie.'Die goed draaiende economie kan niet verhinderen dat er veel onvrede is.‘De opkomst van de AfD geeft aan dat hier niet alles goed gaat. In mijn boek over ongelijkheid, schrijf ik dat veel mensen gefrustreerd zijn omdat ze niet merken dat het beter gaat. De sterke economische opleving gaat aan hen voorbij. Ze zijn bang, en de grote politieke partijen hebben daar niet serieus naar gekeken.’Lees ookTopeconoom: ‘Duitsland moet niet naar binnen keren’Is het niet de discussie over vluchtelingen en identiteit die kiezers heeft doen opschuiven naar rechts?‘Ik denk dat het argument vaak wordt gebruikt door mensen die zeggen dat buitenlanders het probleem zijn. Het is een fout argument. Duitsland heeft al veel langer ervaring met migranten dan sinds 2015. Tegenwoordig heeft een op de vijf Duitsers een niet-Duitse achtergrond. Vanwege hun eigen geboorte of vanwege de geboorteplaats van familie. Duitsland is een land van immigratie, en dat is ze al heel lang. We hebben vijf miljoen moslims in Duitsland. Dat zijn niet de vluchtelingen van de laatste jaren. Die wonen hier al heel lang. Kijk naar de regio’s in het voormalige Oost-Duitsland, waar zo fors op de AfD is gestemd. Daar zijn helemaal geen migranten. Die leven vooral in Zuid-Duitsland in de rijkere deelstaten waar de werkloosheid laag is, waar iedereen goed geïntegreerd is. Duitslands werkgelegenheidswonder, zoals ik het graag noem, zou niet mogelijk zijn geweest zonder migranten. Het waren vaak jonge mensen, gemiddeld hoog opgeleid en kansrijk voor een baan. Hun aandeel in de werkgelegenheid is hoger dan dat van de Duitsers.’Toch zijn de nieuwe immigranten vaak slecht opgeleid en daarmee slecht voorbereid op de Duitse arbeidsmarkt.‘Natuurlijk zijn er vluchtelingen met weinig opleiding, of vluchtelingen met een trauma. Nee, ze spreken de taal niet, en dat is een enorme uitdaging. Maar Duitsland heeft het over het algemeen goed gedaan in de laatste zeventig jaar. Ik ben er niet van overtuigd dat het een culturele kwestie is. Als dat zo zou zijn, dan hadden we dit al lang voorbij zien komen.’Zegt u als econoom ook dat we immigranten nodig hebben, om de vergrijzing van Duitsland op te vangen?‘Als je migranten buitensluit van de arbeidsmarkt, dan zou de Duitse economie er veel slechter aan toe zijn. Nu al gaan meer ouderen met pensioen dan dat jongeren een baan vinden. Dit gaan we de komende tien, vijftien jaar nog veel duidelijker zien, want de top van de babyboompiek gaat met pensioen. Dit wordt alleen maar erger. De immigranten kunnen niet alle gaten op de arbeidsmarkt vullen. Duitsland zou daarvoor jaarlijks 600.000-700.000 immigranten moeten toelaten. De Duitse arbeidsmarkt doet het fantastisch maar we hebben meer dan één miljoen vacatures.Denkt u nog steeds dat de Duitse economie veel zwakker is dan we denken? In Die Welt zei u eerder dat Duitsland misschien over het hoogtepunt van zijn economisch kunnen is.‘Dit zijn de gouden jaren. Maar die duren nog twee, drie jaar als in Europa niets misgaat. Ik maak me zorgen over de komende vijftien jaar. Duitsland moet meer investeren in de toekomstige economie. We richten ons nu op industrie en industriële producten. Duitsland is niet erg competitief op het vlak van communicatie, informatie en technologie. Duitsland heeft een van de slechtste digitale infrastructuren van het Westen. Er is een cultuurverandering nodig. Neem bijvoorbeeld de eerste autonome auto. Die komt niet van een Duits automerk, maar van een Aziatische of Amerikaanse autoproducent. Dit is symbolisch. Duitsers begrijpen niet dat dit staat te gebeuren. Ze voelen zich superieur in wat ze kunnen vanwege de industrie hier. Duitsland is niet klaar voor de toekomst.’Wat verwacht u van Merkel IV?‘Mijn grote angst is dat de nieuwe regering kiezers gaat omkopen om niet te klagen. Dat doen ze door belastingverlaging door te voeren en meer geld vrij te maken voor sociale voorzieningen en pensioenen. Dat is mijn angst. Er is veel geld bij de overheid.’Wat zou u zelf doen als u het voor het zeggen had?‘Het beste dat kan gebeuren is dat de overheid grote publieke investeringen doet in onderwijs, innovatie, infrastructuur, transport, maar ook in de digitale en energie-infrastructuur. En dat ze veel investeren in onderwijs zodat Duitsers mogelijkheden krijgen. Maar zoals gezegd, helaas vrees ik dat dit niet de prioriteit van de regering wordt.’Denkt u dat Merkel de komende vier jaar gaat volmaken? Boze tongen beweren van niet.‘Dat zou kunnen kloppen. Maar onderschat haar niet. Angela Merkel is zeer slim, zeer strategisch. Haar critici heeft ze keer op keer laten zien dat ze ongelijk hadden. Ze weet hoe ze en crisis moet leiden. Ik verwacht dat ze vier jaar blijft zitten. En dat ze een crisis op de juiste manier zal aanpakken.’Wat is haar belangrijkste erfenis? Waar gaat ze aan werken?‘Economisch beleid zal het niet zijn. Dat is niet het sterkste punt geweest van haar coalities en wordt het ook niet de komende vier jaar. Haar kracht is het samenbrengen van de Duitse samenleving. De climax daarvan is de zin: “wir schaffen das”. Ze is pragmatisch geweest, en heeft op een open, tolerante manier gezegd: we zijn een open, diverse samenleving. Ze is daarin belangrijk geweest.’