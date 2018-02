[...]Zou zijn - inderdaad.De suprimatie van het Hoge Gerechtshof is onaantastbaar.Zo zit dat in Spanje en niet alleen daar.Jouw bewering dat Rajoy een dictator is raakt kant noch wal en is puur gebaseerd op stemmingmakerij.Rajoy heeft de wet uit te voeren. Daartoe is hij democratisch gekozen door het Spaanse volk inclusief Catalonië.Een meerderheid van de Catalanen wil trouwens helemaal geen afscheiding.Ze hebben al een grote mate van autonomie met een eigen parlement, president en verregaande autonome zeggenschap. Zo dom zijn die Catalanen nu ook weer niet.Daarnaast zijn het niet uitsluitend Catalanen die dat deel van Spanje bevolken.Het ligt iets ingewikkelder dan jouw onderbuik denkt.

Zou zijn - inderdaad.De suprimatie van het Hoge Gerechtshof is onaantastbaar.Zo zit dat in Spanje en niet alleen daar.Jouw bewering dat Rajoy een dictator is raakt kant noch wal en is puur gebaseerd op stemmingmakerij.Rajoy heeft de wet uit te voeren. Daartoe is hij democratisch gekozen door het Spaanse volk inclusief Catalonië.Een meerderheid van de Catalanen wil trouwens helemaal geen afscheiding.Ze hebben al een grote mate van autonomie met een eigen parlement, president en verregaande autonome zeggenschap.Zo dom zijn die Catalanen nu ook weer niet.Daarnaast zijn het niet uitsluitend Catalanen die dat deel van Spanje bevolken.Het ligt iets ingewikkelder dan jouw onderbuik denkt.

Gepubliceerd: 23 september 2017 19:31Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft zaterdag de coördinatie van alle activiteiten van de politie in Catalonië naar zich toegetrokken.De regionale Catalaanse politiemacht, de Mossos d'Esquadra, valt op aanwijzing van de openbaar aanklager tijdelijk onder het bevel van de paramilitaire Guardia Civil.De maatregel geldt volgens de krant La Vanguardia in elk geval tot en met 1 oktober, de datum waarop de regionale regering van Catalonië het door de Spaanse rechter verboden referendum over onafhankelijkheid heeft uitgeschreven., omdat die volgens de uitspraak van de rechtbank illegaal zijn.De Catalaanse minister van Binnenlandse Zaken, Joaquim Forn, weigert zich bij de beslissing neer te leggen. Het is echter de vraag of de regionale regering en de Mossos zich tegen het besluit kunnen verzetten. Volgens de Spaanse wet kan de landelijke politie de leiding over de politie van een autonome regio tijdens een gezamenlijke operatie overnemen.De Spaanse regering heeft tussen de drie- en vierduizend politieagenten uit andere regio's naar Catalonië gestuurd. Daar zijn normaal al vijfduizend Spaanse agenten gestationeerd, naast de regionale politiemacht van 17.000 mensen.. In de samenwerking met de Guardia Civil zou de Catalaanse politie ''weinig inzet'' hebben getoond.De Spaanse premier Mariano Rajoy verklaarde zaterdag op een bijeenkomst van zijn rechtse Partido Popular. De Catalaanse regionale regering gaat echter ondertussen gewoon door met voorbereidingen. Zo nam zij zaterdag een nieuwe website in gebruik om het publiek voor te lichten waar en hoe op 1 oktober gestemd kan worden.===============================Rajoy -> de nieuwe dictatorOFEn de Spaanse rechters .... ach, die hanteren het recht naar politieke willekeur waarin geen enkele ruimte is voor vrijheid van democratie ..... na de Basken, volgen strakjes de Catalaanse aanslagen in Spanje en .... daarbij nog de IS aanslagen, want die gaan gewoon door.