Snowworld « Terug naar discussie overzicht

Bron: FD.nl



Belgische investeerder haalt SnowWorld van de beurs.



Alychlo, het investeringsvehikel van de Belgische ondernemer Marc Coucke, haalt SnowWorld, de uitbater van skihallen in Zoetermeer en Landgraaf, van de beurs. Alychlo maakte donderdagavond bekend een openbaar bod te zullen doen op een resterend aandelenbelang van 36,10%, dat het nog niet in bezit heeft.



Vorige week werd bekend dat Coucke 40% van de aandelen in SnowWorld over neemt van Koos Hendriks. Samen met het belang van 24% dat Alychlo al in bezit had, was de Belgische ondernemer/investeerder daarmee grootaandeelhouder geworden.



Verwerving van 64% van de aandelen betekent dat Alychlo een verplicht openbaar bod moet doen op de rest van de aandelen. Als dat gestand wordt gedaan, verdwijnt SnowWorld van de beurs. De transactie vorige week vond plaats tegen een bedrag van €9,50 per aandeel. Dat zal nu met het resterende belang van 36,10% ook het geval zijn. Het bod is wel iets lager dan de slotkoers van Snow World op donderdag van € 9.90.



In een telefonische toelichting aan het FD liet Hendriks, die SnowWorld in 1996 oprichtte, vorige week weten zeer verheugd te zijn met de nieuwe eigenaar. 'Ik ben bijna 69, dus het is een goed moment.'



Uitbreiding

Hendriks blijft in principe tot 1 maart 2018 aan als ceo, daarna blijft hij als adviseur verbonden aan de onderneming. De komende jaren wil SnowWorld uitbreiden. Een nieuwe skihal in Milaan staat voor volgend jaar in de planning, maar er wordt nog gewacht op de benodigde vergunningen. Daarna moeten volgens Hendriks nog een paar hallen worden gebouwd.



De miljardair Coucke vergaarde zijn fortuin met farmabedrijf Omega Pharma. Ook sponsort hij sportploegen, zoals wielerploeg Quick Step. Verder is hij eigenaar van de voetbalclub KV Oostende. Vorig jaar kwam hij met plannen om in Durbuy in de Belgische provincie Luxemburg een grote toeristische trekpleister te bouwen.