IEX Group « Terug naar discussie overzicht

Update: IEX Group meldt forse groei abonnementenOmzet media-exploitatie in lijn met de verwachting.(ABM FN-Dow Jones) IEX Group heeft in de afgelopen maanden een forse autonome groei van het aantal abonnees gerealiseerd, terwijl particuliere beleggers ook de bitcoinrekening van het bedrijf weten te vinden. Dit maakte het beursmediabedrijf donderdag bekend.Het aantal abonnementen steeg eind november tot boven de grens van 4.000, door een autonome groei van meer dan 2.000 abonnees. De rest van de abonnees komt van de overname van Tostrams Groep en de conversie van abonnementen op Beleggingsexpres."Dit laat zien dat de dienstverlening voorziet in een behoefte", zei operationeel directeur Jean Paul van Oudheusden van IEX in een toelichting aan ABM Financial News. Een deel van de nieuwe abonnees kan nog wel afhaken na het gratis proefabonnement van een maand, maar Van Oudheusden zei dat slechts een beperkt aantal dat ook daadwerkelijk doet.IEX heeft een platform dat word bezocht door 1,5 miljoen beleggers. Zij kunnen sinds juli tegen betaling van 14,95 euro per maand lid worden van IEX Premium, dat onder meer toegang geeft tot beleggingsadviezen en tips. "De uitbreiding en verdere commercialisering van deze dienst zal ook in 2018 een speerpunt zijn", aldus IEX.BitcoinVerder meldde het beursmediabedrijf dat er inmidddels 750 bitcoinrekeningen zijn geopend via het eigen platform, geholpen door de onstuimige koersontwikkeling van de cryptomunt.Sinds september kunnen beleggers de munt kopen via een fintechbedrijf waarmee IEX samenwerkt. De cryptomunt is in een week tijd ongeveer de helft meer waard geworden, met een stijging van 10.000 naar 15.000 dollar en maakte woensdag en donderdag een hernieuwde koersspurt door. De website waar je een bitcoinrekening kan openen was donderdagochtend zelfs tijdelijk overbelast.IEX Group verdient "een heel klein beetje" op de handel in de bitcoin, zei Van Oudheusden, met name op het verschil tussen de brutoprijs die de belegger betaalt en het nettobedrag dat men aan bitcoins ontvangt.Het gemiddelde bedrag dat beleggers investeren in de risicovolle nieuwe munteenheid is 950 dollar, zei Van Oudheusden. "Een buitenlands artikel dat ik hierover las noemde toevallig precies hetzelfde bedrag. Misschien ligt op dat niveau een psychologische grens voor risico dat mensen willen nemen."ObligatieleningIEX "ziet goede mogelijkheden" voor groei en wil volgend jaar het aantal financiële producten uitbreiden, maar dat kost geld. Om deze groei te financieren wordt de mogelijkheid onderzocht om een obligatielening uit te geven. Het bedrijf zal daar meer mededelingen over doen als het iets concreets te melden heeft, zei Van Oudheusden.Stabiele omzetDe omzet van de media-exploitatie was in de afgelopen maanden in lijn met de verwachting em zal dit jaar naar verwachting vergelijkbaar zijn met de 3 miljoen euro omzet in 2016. In 2020 wil het bedrijf een bedrijfsresultaat van 2 miljoen euro realiseren, zo liet het eerder al weten.Het aandeel IEX Group handelde donderdagmiddag onveranderd op 4,53 euro.Update: om informatie en commentaar operationeel directeur toe te voegen.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones Newswires