De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble waarschuwt in een afscheidsinterview in de Financial Times voor nieuwe zeepbellen, als gevolg van de miljarden die de centrale banken in de markten hebben gepompt.

De man die de voorbije acht jaar als minister van Financiën mee aan de knoppen draaide in Duitsland en de eurozone, is er niet gerust op.



De toenemende schuldenspiraal in de wereld en het vele geld dat in omloop is, zijn volgens hem een groot risico voor de wereldeconomie. In een interview met de Financial Times waarschuwt hij voor een nieuwe wereldwijde financiële crisis.

De stabiliteit in de eurozone is in gevaar, meent Schäuble, vooral in die landen waar de banken nog altijd slechte leningen op hun balans hebben staan.

Maandag zal hij voor de laatste keer de eurogroep bijwonen. Hij stelde zijn Europese collega's al gerust dat het verkiezingssucces van het uiterst rechtse AfD de liberaal-democratische koers van Duitsland niet zal veranderen. 'Het is uitgesloten dat Duitsland ooit terugvalt in nationalisme', zei hij. Volgens hem is er geen enkele reden om te geloven dat de democratie en de rechtsstaat in gevaar zouden zijn.



Wat volgens hem wel een gevaar is, is dat er nieuwe zeepbellen worden gecreëerd. 'Economen over heel de wereld zijn bezorgd over de toegenomen risico's, die voortvloeien uit de accumulatie van geld, meer geld en nog meer geld, en de toename van particuliere en overheidsschulden. Ikzelf ben daar ook bezorgd over', aldus de man die van bezuinigen zijn handelsmerk maakte.

Het is niet voor het eerst dat er wordt gewaarschuwd dat een rente-verhoging wel eens een aardverschuiving kan teweegbrengen, want de wereld is inmiddels zo gewoon geraakt aan goedkoop geld. Het economische herstel kan er wereldwijd door worden gefnuikt.



De gunstige economische tijden, zoals we die nu kennen, blijven niet duren, waarschuwde Schäuble nog.