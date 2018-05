In mijn optiek bestaat er geen financiële crisis.

Een crisis is er als er iets plotseling niet meer is.

Stel er is geen zoetwater meer, het water dat er is is zout en ondrinkbaar.

Stel, alle dieren gaan dood aan een onbekende ziekte. Geen voedsel meer.

Stel, de oogsten mislukken door het verkeerde weer. Geen voedsel meer.



Allemaal zaken die plotseling een tekort geven aan wat we keihard nodig hebben. Maar hoe zit dat met het geld? Daar is helemaal geen tekort aan, daar is zelfs teveel van.

Wat er wel gebeurt zit gewoon tussen onze oren.

Onze economie komt voort dat we van alles willen en daardoor rolt het geld van ons af en ook weer naar ons toe omdat er ook veel geproduceerd verkocht en vervoerd moet worden. Door ons uitgave patroon is er veel werk voor anderen en die hebben weer inkomsten en kunnen ook weer uitgeven.

Bij een financiële crisis worden mensen bang gemaakt dat het in de toekomst slechter zal gaan en dan houden de mensen hun koopgedrag in en daardoor stort de hele boel in elkaar.

Onze overheid zwengelt dat nog eens aan door voor veel noodzakelijke uitgaven te verklaren dat het te duur is... Te duur? Wat voor de 1 uitgaven zijn is voor een ander inkomsten. En de overheid heeft het nog gemakkelijk ook want als u of ik iets uitgeven dan zijn we dat kwijt maar de overheid zegt tegen de ontvanger van het geld, je hebt inkomsten en dat is belast.

Van het geld dat overblijft wordt bij het uitgeven weer BTW geheven dus de overheid heeft binnen no-time de uitgaven voor een deel weer terug.

Kijk eens wat voor een puinhoop ze er van gemaakt hebben. We hebben nu veel tekorten door de onbenullige manier van bezuinigen. Te weinig leraren, te weinig artsen en verpleegkundigen etc. Er zijn wel veel mensen die onnodig hun baan zijn kwijt geraakt en die de maatschappij geld kost terwijl deze mensen vroeger gewoon geld opleverde.



Jack Marotick