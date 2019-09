Amerikaanse aandelen « Terug naar discussie overzicht

Key Financial Highlights:



Recent Company Highlights:



Pure Storage Q2:Revenue: $396.3 million, up 28% Year-over-YearGross margin: GAAP 67.7%; non-GAAP 69.4%Operating margin: GAAP -16.4%; non-GAAP -0.8%Pure's second quarter yielded strong momentum as customers are selecting Pure's modern approach that enables organizations to better utilize all data today and for the future direction of their hybrid IT environment.Customer Traction: Added more than 450 new customers in Q2, the highest number in any Q2 of our history.Technology Momentum: The subscription-based Cloud Block Store beta as part of Pure Cloud Data Services, is oversubscribed and early customer feedback has been overwhelmingly positive.Repurchase Program: Pure's board of directors authorized a $150 million share buy-back program.Zoals verwacht prima resultaten. En wat zie je de analisten komen met downgrades en de koers gaat omhoog.Dat die analisten nog serieus worden genomen. Nadat de koers 50% is gekelderd zonder grote tegenvallers komen ze met een downgrade. De cijfers laten net zien dat Pure het veel beter doet dan de concurrentie. Pure is enorm teruggezet op de slechte resultaten van de concurrenten. Nu dat niet blijkt te kloppen komen ze met een downgrades. Erg vreemd.