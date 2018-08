Nu de transfermarkt dicht is en er even geen grote inkomsten of uitgaven zijn zie je dat de handel in het aandeel weer erg dun wordt.

Als ik me niet vergis hadden we van de week een handelsdag met minder dan 1000 verhandelde aandelen

Je ziet dan grote dalingen en stijgingen. Ik heb een behoorlijke portefeuille in dit aandeel en soms kan je met het kopen van 1 aandeel de koers 0,20 cent doen stijgen.

Wat wij als aandeelhouders moeten doen is gebruik maken van de dunne handel en de koers manipuleren naar hogere sferen. Straks als de cijfers komen of als de markt weer open is komen er weer mensen kijken naar het aandeel en beoordelen dan de koers op dat moment. Ajax is echt een particulieren aandeel, grote beleggers handelen hier niet in.

Wanneer niemand verkoopt en 1 iemand een vraagprijs van 12 euro neerlegt dan kan je met het kopen van 1 aandeel 12 euro de koers al op deze waarde hebben.

het klinkt onrealistisch maar met een dergelijke dunne handel is dit gewoon te doen.

Ik koop ze wel voor 12,13,14 maakt mij niet uit, mijn gehele portefeuille wordt namelijk veel meer waard en die van jullie ook.

Dus simpelweg, niet verkopen tegen huidige koersniveau, schiet hem maar hoog in