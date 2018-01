Alle opslag is interessant, zeker, maar tegen welke prijs, gemeten in onze centen en de belasting voor ons milieu.

Nog belangrijker is grootschalige opslag voor de lange termijn (lees; megaWatts voor maanden).

Wij denken vaak dat we energie-neutraal zijn als we met onze zonnecellen over het gehele jaar gerekend met afname en teruglevering aan het net neutraal zijn.

Voorbeeld:

Stel; ik heb voldoende zonnepanelen op het dak staan, en lever in de zomer 60% van de gewonnen energie terug aan het net. In de winter win ik onvoldoende energie met mijn panelen (in Nederland in de wintermaanden nog geen 20% van het rendement wat in de zomer gegenereerd wordt) en betrek wat energie van het net.

Ik doe dat, en veel andere Nederlanders doen dat.

Kortom in de winter moeten toch de kolencentrales bijspringen om de pieken op te vangen.

Energie neutraal?

Echt niet!

Konden wij de surplus aan energie grootschalig voor enkele maanden opslaan, dan pas hebben wij de kans om energie-neutraal te worden.